Культура

Пять лет и 109 миллионов – Каверинка готова

Кажется, на следующей неделе состоится приемка после реставрации библиотеки имени Каверина в Детском парке. «Кажется», потому что за пять лет с момента отъезда книжек на Сиреневый бульвар: начало работ задержалось на два года, конечная дата несколько раз сдвигалась, в городе открылась кофейня «Каверин» и почти закрылась пивная «Два капитана», а публика так и не увидела волшебного преображения Дома губернатора.

В августе в Псков приезжала комиссия из Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Дирекция является заказчиком реставрации здания на Октябрьском проспекте, 7а в Пскове. Перед началом работ здесь располагалась библиотека для детей и юношества имени Каверина, а до революции тут жили и трудились псковские губернаторы, в частности, прадед поэта Блока Александр Черкасов.

Комиссия оценивала готовность здания после реставрации, оставила свои замечания. По информации ПЛН, подрядчик устранил замечания, на днях на совещании под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой принято решение назначить дату приемки, она должна состояться на следующей неделе. Точный день пока не определен.

Чтобы понятнее была эпохальность события — коротенькая предыстория.

В начале 2015 года в Пскове приезжал тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Ему показали Каверинку, рассказали, как здание «рыдает и плачет» в ожидании ремонта. Да и простым ремонтом тут не отделаешься, библиотека располагается в региональном памятнике, здание построено в XVIII веке. Было принято решение о финансировании, а заодно о выделении после реставрации части площадей региональному отделению Российского военно-исторического общества — Владимир Мединский является его председателем.

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Осенью того же года дисциплинированные библиотекари погрузили книги на грузовики и отбыли на Сиреневый бульвар. Однако строители вышли на объект только через два года. Сначала предполагалось, что библиотеку сдадут к концу 2017 года. Потом срок отодвинули к тому торжественному моменту, к которому пока не завершили ни одну из масштабных строек — к Ганзейским дням июня 2019 года. Перед их наступлением от Дома губернатора убрали забор, привели в порядок фасад. Чтобы выглядело «как настоящее» даже приколотили фанерный козырек над входом со стороны памятника двум капитанам и выкрасили его черной краской. Потом все-таки фанеру заменили на металл.

Финансирует работы целиком федеральный бюджет. В 2012 году насчитали смету на 82 млн рублей, к первому конкурсу выделили только 65 млн, победитель аукциона ввязался в дело за 44,9 млн. Скупой платит, добавлять все равно пришлось, итоговая сумма затрат составила почти 109 млн.

После отъезда Каверинки многие сомневались, что она вернется на свое место. Все-таки отреставрированный за федеральный счет памятник в центре Пскова — лакомый кусок. Скептики могут быть посрамлены. Библиотека вернется на место, которое занимала с 1966 года.

Более того, на складах лежит новое оборудование для Каверинки. Губернатор Михаил Ведерников для его покупки обратился в резервный фонд правительства.

«Было выделено 10 млн рублей на приобретение мебели, в том числе, для детей, мультимедийного оборудования (интерактивные доски, сканеры), оргтехники, специализированного библиотечного оборудования», - сообщили нам в областном комитете по культуре в ответе на запрос о судьбе библиотеки.

Уже известно, что откроется библиотека презентацией музея романа «Два капитана». Он появился в 2002 году к 100-летию автора, сотрудники библиотеки бережно собирают артефакты, связанные с книгой и жизнью ее создателя. Например, среди экспонатов находится издание романа 1940 года, еще без глав о Великой Отечественной войне. Книгу нашли поисковики в кармане летчика, сбитого над новгородскими болотами.

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Музей за последние годы тоже помыкался по углам. Сначала переехал в областную библиотеку, а потом и ее закрыли на предганзейскую реконструкцию. Теперь экспонаты ждут в коробках.

За прошедшие годы не отказались от идеи отдать РВИО часть площадей. «В здании планируется размещение регионального отделения РВИО для дальнейшей совместной работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи», - подтвердили в комитете по культуре.

Право, диву даешься, какой дождь из щедрот льется на библиотекарей: реставрация Каверинки, реконструкция областной научной, открытие модельных библиотек. А чего стоит известие о том, что деньги на приведение в порядок «Октября» смогли найти у федералов по библиотечной линии, а потому здание у Кремля займет краеведческая Василевка. Можно только представлять, как ее сотрудники отпаивали друг друга корвалолом, услышав о роскошном подарке. И пожелать библиотекарям почаще слышать хорошие новости.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова