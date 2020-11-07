Культура

Псковские творческие коллективы могут поучаствовать в конкурсе «Казачок Тамани»

Псковские творческие коллективы приглашают принять участие в XXVIII Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани», который пройдет с 18 по 28 августа в Краснодарском крае. Как сообщили Псковской ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», за 27 лет ежегодного проведения фестиваль объединил более 27 000 участников практически всех субъектов РФ.

Цель мероприятия — воспитание патриотизма, формирование гражданственности и духовности на основе сохранения исторической памяти, традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих в России и странах ближнего зарубежья.

Организаторы фестиваля-конкурса «Казачок Тамани»: Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», Кубанское казачье войско, Союз казаков-воинов России и Зарубежья, ДОСААФ России при поддержке администрации муниципального образования «Темрюкский район», Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс "Атамань"», педагогического центра «Каникулы».

В программу фестиваля включены конкурсы «Казачьему роду нет переводу», «Казачьи традиции и современность», «Юный атаманец», «Наша берегиня», «Родословное древо», «Моя малая Родина», проведение «Вахты памяти» в музее «Военная горка» в городе Темрюк, посещение выставочного комплекса «Атамань», экскурсия в город-герой Керчь с посещением Аджимушкайских каменоломен.

Подробнее ознакомиться с программой и положением конкурса можно на сайте https://centerzarnica.ru/events/kazachok-tamani/.