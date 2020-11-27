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Культура

В Псковской области вышла в свет книга «Память поколений»

04.12.2020 07:53|ПсковКомментариев: 0

Вышла в свет книга «Память поколений», изданная Псковским региональным отделением Союза писателей России по итогам реализации литературно-исторического проекта «Чтобы помнили». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей.

Открывает книгу подборка из 45 стихотворений, посвященных подвигу десантников 6-й парашютно-десантной роты. Напомним, что с марта по май в рамках проекта «Чтобы помнили» проводился поэтический конкурс «Высота», участие в котором приняли 167 поэтов России, ближнего и дальнего зарубежья.

«Бессмертный полк русской поэзии» представлен произведениями псковских поэтов-фронтовиков Игоря Григорьева, Ивана Виноградова, Елены Морозкиной, Александра Горюнова, Елены Николаевой, Льва Малякова и Николая Иванова. Международная литературно-исторически акция «Бессмертный полк русской поэзии» стала одним из самых массовых мероприятий проекта. В ней приняли участие 356 человек, которые записали и прислали в адрес акции 428 видеороликов, с декламацией произведений поэтов-фронтовиков. Более половины участников акции – дети и юношество возрастом до 18 лет.

Также в сборник вошли произведения современных поэтов – участников фестиваля исторической поэзии «Словенское поле – 2020». Фестиваль проводился на Псковской земле десятый раз. В связи с пандемией коронавируса конкурсы юбилейного фестиваля проводились как очно, так и заочно. В мероприятиях фестиваля приняли более 130 поэтов из России, Белоруссии, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик, а также Израиля.

Последней поэтической главой книги стала подборка участников конкурса духовной лирики «Свет обители», который проводился в рамках фестиваля «Словенское поле – 2020» по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и был посвящен 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Литературно-исторический проект «Чтобы помнили» реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов.

В связи с пандемией коронавируса и сложной эпидемиологической обстановкой презентации книги «Память поколений» пройдет онлайн. Первая из них состоится 6 декабря в 15.00 на YouTube-канал Псковского регионального отделения Союза писателей России – «Псковский писатель».

Теги: #Союз писателей России
Источник: Псковская Лента Новостей
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