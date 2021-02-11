Культура

Необычный ключ от замка показали псковские археологи

Старинный ключ от навесного замка с пружинными стреловидными замыкателями на одном конце дужки продемонстрировал Археологический центр Псковской области в своих социальных сетях.

Фото: Археологический центр Псковской области

«Дужка вставлялась в корпус, усики распрямлялись и фиксировали ее в теле замка, - рассказали археологи. - Чтобы открыть замок, ключ вталкивался внутрь, протягивался вдоль разреза в корпусе, отверстия в бородке сжимали пружины (усики), после чего дужка вынималась».

Ключ нашли в одном из раскопов на улице Леона Поземского в Пскове. Сейчас археологи расчищают и укрепляют находки.