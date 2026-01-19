 
Культура

Тайна склепа у псковской церкви: на лекции 20 января расскажут о роде Гремяцких

Лекция «Род Гремяцких: археологические исследования склепов при храме», которую проведет начальник отдела хранения археологии Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Антон Романовский, пройдет в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 20 января. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология». 

Библиотека продолжает образовательный проект «Археологи рассказывают», в ходе которого раз в месяц археологи и сотрудники Археологического центра Пскова и Псковской области делятся своими находками с археологических раскопок и экспедиций. 

Во время раскопок 2021 года у стен церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы обнаружили склеп, в котором покоились останки восьми человек. На основе керамиды, располагавшейся до 19 века в стене притвора храма, было сделано предположение о принадлежности склепа к роду посадских людей Гремяцких. Дальнейшие исследования останков из склепа Д. В. Пежемским и письменных источников Б. А. Постниковым позволили идентифицировать погребения.

«Интересный сюжет на стыке истории, археологии и палеоантропологии, редкий случай, когда в результате исследования погребенные обретают свои имена», - отметили организаторы. 

Лекция начнется завтра в 18:00. Вход бесплатный, но по предварительной записи по телефону: +7 (8112) 33-11-23.

