«Чем вызван приступ умиления»: археологи предложили псковичам фотозагадку

Археологический центр Псковской области в своих социальных сетях предложил жителей региона распознать найденный артефакт.
Фотозагадка. Фото: Археологический центр Псковской области
«Когда говорят слово "археология", многие представляют себе сокровища, блеск золота и серебра, таинственные подземелья, - говорится в сообщении. - Чаще всего наши находки с первого взгляда невзрачные, покрыты слоями окислов и требуют долгой и тщательной работы реставраторов. А бывает, находят что-то милое и забавное (на взгляд археолога) и радуются этому, как дети».
«Как вы думаете, чем вызван приступ умиления в этот раз?» - спросили археологи.