Директор великолукской центральной библиотеки стала победителем конкурса «Псковская книга - 2025»

Директор Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского Галина Ковалёва стала победителем традиционного конкурса «Псковская книга - 2025» в номинации «Человек книги», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского

Награда вручена за создание сборника «Великолукские библиотекари: галерея имён», главным редактором которого выступила Галина Ковалёва. В книгу вошли очерки о 51 библиотекаре, посвятившем себя служению книге и читателям.

«Эти профессионалы, преданные своему делу, не только выполняли повседневную работу, но и внесли значительный вклад в развитие библиотечного дела города. Их труд, энтузиазм и любовь к профессии оставили заметный след в культурной жизни Великих Лук», - говорится в аннотации.

Имена победителей озвучили 16 апреля на церемонии открытия XXI Международного книжного форума «Русский Запад» в Псковской областной библиотеке им. В. Курбатова.

«Поздравляем Галину Витальевну и всех, чьи имена вошли в эту книгу - настоящую летопись библиотечного служения!» - добавили в библиотеке.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером форума «Русский Запад»