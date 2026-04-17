Директор великолукской центральной библиотеки стала победителем конкурса «Псковская книга - 2025»

Директор Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского Галина Ковалёва стала победителем традиционного конкурса «Псковская книга - 2025» в номинации «Человек книги», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Фото: Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского
Награда вручена за создание сборника «Великолукские библиотекари: галерея имён», главным редактором которого выступила Галина Ковалёва. В книгу вошли очерки о 51 библиотекаре, посвятившем себя служению книге и читателям.
Имена победителей озвучили 16 апреля на церемонии открытия XXI Международного книжного форума «Русский Запад» в Псковской областной библиотеке им. В. Курбатова.
Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером форума «Русский Запад»