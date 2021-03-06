Культура

Выставку иллюстраций ко всемирно известной сказке откроют в «Михайловском» в день рождения музея

В 99-ю годовщину образования Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», 17 марта, псковичей и гостей региона приглашают на открытие выставки «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в большую экспозицию вошло 59 листов с иллюстрациями ко всемирно известной сказке Сельмы Лагерлёф. Автор работ — московская художница, выпускница Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова (сейчас — Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета), обладатель ряда престижных премий в области книжной иллюстрации Мария Сутягина.

Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В экспозиции представлены как полосные иллюстрации, так и отдельные рисунки и буквицы, рассказали в музее. Все они — из коллекции художницы.

Напомним, что именно за это «Путешествие Нильса…», задуманное как своеобразный учебник по географии Швеции, Сельма Лагерлёф была удостоена Нобелевской премии по литературе в 1909 году. Сказка была переведена на множество языков мира; автор полнотекстового её переложения на русский — Людмила Брауде, советский и российский переводчик и литературовед, скандинавист, почётный член шведского Общества С. Лагерлёф. Произведение, написанное более века назад и поднимающее проблемы экологии, в первую очередь — необходимости бережно относиться к растительному и животному миру родного края, актуально и по сей день. Не удивительно, что книга, великолепно проиллюстрированная Марией Сутягиной и увидевшая свет в 2020-м, стала одним из самых востребованных детских изданий этого года.

Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Выставка «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» и, планируется, будет работать здесь до конца мая. На её открытие (17 марта, 15.30) вход в выставочный зал будет свободным, как и на концерт в честь дня рождения «Пушкинского уголка».