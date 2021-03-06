Культура

Концерт-дуэт для скрипки и гитары дадут в «Михайловском» в день рождения музея

Заранее запланировать поездку на день рождения Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» рекомендуют псковичам в музее. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, на 17 марта - в годовщину объявления постановлением Совнаркома Михайловского, Тригорского и могилы А.С. Пушкина заповедными - в Святогорье запланирован концерт-подарок.

На сцену большого зала в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) выйдут петербургские музыканты: скрипач Иван Долгунов и гитарист Иван Радюкевич. В программе, которую дуэт Baroque Unlimits предлагает псковским меломанам, включены пьесы Моцарта, Шейдлера, Бортнянского, Паганини, Сен-Санса.

В музее напомнили, что музыканты из северной столицы - давние друзья «Михайловского». Михаил Радюкевич много раз бывал здесь как с сольными выступлениями, так и в составе ансамбля, сопровождающего концерты Народного артиста России Олега Погудина или в паре с другими инструменталистами. Так, одним из самых ярких событий Пушкинского праздника в 2004 году был концерт популярной классической музыки, который выдающийся гитарист давал вместе со скрипачом Алексеем Баевым на террасе дома поэта в мемориальном Михайловском.

Знаком музыкант и псковичам, причем не только по филармоническим выступлениям. Так например, весной 2012 года Михаил Радюкевич принимал участие в работе жюри I (III) Псковского открытого (международного) фестиваля-конкурса «Гитара - соло, гитара - плюс», а в декабре того же года проводил в Пскове открытый урок для учащихся и преподавателей городских ДМШ и Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

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Жители и частые гости Пушкиногорья хорошо знакомы и с творчеством Ивана Долгунова. В Пушкинский Заповедник с концертами он приезжает вот уже более десяти лет, и за эти годы давал концерты и в «зеленой зале» господского дома в Тригорском, и в «Льняном амбаре» в Михайловском, и в залах музейного Научно-культурного центра, а однажды даже «пробовал звук» в храме на городище Ворониче.

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Вход в зрительный зал на концерт Ивана Долгунова и Михаила Радюкевича 17 марта свободный (разумеется - с соблюдением всех правил проведения подобных мероприятий, принятых в связи со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой).

Начало концерта в 16:00.