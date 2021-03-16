Культура

Часовню под Ольгинским мостом в Пскове перенесут на территорию университета

Анастасиевскую часовню перенесут на территорию Псковского государственного университета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в ходе личного приема граждан губернатором области сегодня, 17 марта.

Обеспокоенная псковичка обратилась к губернатору с просьбой оказания содействия в проведения первоочередных противоаварийных работ по сохранению монументальной живописи объекта культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями».

«Мне небезразлична судьба этой часовни. Она перенесла много испытаний, ее ценность - не только в фресках, у нее есть и сакральное значение. Часовню построили псковичи в пандемию моровой язвы, которая в начале 18 века унесла жизни большей части населения Пскова», - рассказала женщина.

Она также отметила, что в настоящее время неравнодушные жители города создали фонд, который собирает деньги на реставрацию часовни, но средств все еще недостаточно.

Александр Голышев поблагодарил неравнодушных горожан за самостоятельную организацию сбора средств на реставрацию объекта культурного наследия. «Такая обеспокоенность многого стоит», - заметил он.

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Директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника также уведомил всех присутствующих, что «по-хорошему, часовня не должна стоять там, где стоит сейчас». Уже разработан проект по ее переносу в сторону на 40 метров. Выбранное место для расположения часовни - территория ПсковГУ, в настоящее время ректору учреждения направили письмо на получение соответствующего разрешения.

«Летом 2022 года часовню перенесут на подготовленный трехметровый постамент, проведут реставрацию здания и живописи», - добавил он.