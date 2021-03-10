Общество

Мост просто устал

Не более 30 км/час - такое ограничение скорости на Ольгинском мосту рекомендовали ввести специалисты еще десять лет назад. Ради безопасности движения. Озвучили тогда и остаточный ресурс главной артерии города, соединяющей Завеличье и центр, - не более 10 лет.

Он молодец, держался. Потому что денег не было. Но есть свои запасы прочности и у советских мостов: деньги найти теперь уже придется.

Фото: Вадим Боченков

Спорные опоры

История Ольгинского моста - это целая эпопея со своими фактами и легендами, которую многие горожане прекрасно знают. Видели и дореволюционные фотографии с ажурным красавцем, и про бомбежки читали, и про новый мост, который построили в 1970 году. Изначально конструкция моста включала две основные опоры в воде, но из-за ошибок в расчётах, приведших к деформации конструкции, позже были добавлены ещё четыре дополнительные опоры; таким образом, их количество на воде дошло до шести. Помимо этого, на суше расположены ещё четыре малые парные опоры: три - на левом берегу на Завеличье, и одна - на правом берегу. Длина моста - 311 метров.

Как и любой другой объект, Ольгинский мост периодически нуждался в ремонте. Речь, конечно, не только об асфальтировании дорожного полотна, но и об укреплении самой конструкции. Капитальный ремонт моста был частично выполнен ещё в 1997 году, но его не завершили до конца. С 2010 года пскович Игорь Батов, инженер по строительству мостов и искусственных сооружений по образованию, в СМИ и на различных общественных площадках неоднократно ставил вопрос о том, что необходимо принимать срочные меры. Говоря о многочисленных деформациях, он приходил к выводам, которые звучали как катастрофа: будем ждать, когда Ольгинский мост рухнет?

«Не знаю, как долго может простоять Ольгинский мост в том состоянии, в котором он находится на данный момент, - говорит Игорь Батов сейчас. - Думаю, на 5-10% нагрузка превышает его технические параметры. Я говорю голословно, но исхожу из своего опыта. Мост потихонечку все-таки разрушается. И об этом надо думать. Чем раньше мы начнем думать, тем быстрее мы это больное место вылечим. Реально это мост уже свое изжил. Как по ширине, так и по несущей способности, по эстетическим параметрам. Если найдутся деньги на его ремонт - это будет благо для города».

Конечно, вопрос, как обычно, упирается в финансы. Строительство нового моста - затея дорогостоящая. За примерами далеко ходить не надо: при строительстве Северного обхода все застопорилось именно на мосту.

За последнее десятилетие городские власти пытались подступиться к решению проблемы. В 2011 году заказали обследование моста в Институте ИМИДИС (Исследование мостов и других инженерных сооружений), которое подтвердило опасения. Тогда же администрация города, которой на тот момент руководил Игорь Чередниченко, направила губернатору Андрею Турчаку письмо, в котором сообщалось, что «приведение данного моста в исправное техническое состояние в процессе содержания и текущего ремонта невозможно. Для устранения большинства выявленных дефектов необходимо проведение технически сложных и дорогостоящих ремонтных работ».

Год спустя при планировании городского бюджета в городской Думе обсуждали строку «Изготовление проектно-сметной документации на ремонт Ольгинского моста через р.Великую в г.Пскове» в объеме 25 млн рублей, но в итоге она не была учтена.

Под мостом

С новой силой дискуссии вокруг Ольгинского моста вспыхнули в прошлом году на фоне обсуждения проектных решений по благоустройству Ольгинской набережной, в том числе будущей судьбы Анастасиевской часовни - памятника архитектуры, созданного в начале XX века двумя выдающимися деятелями: архитектором Алексеем Щусевым и художником Николаем Рерихом.

В 1969 году, когда старый мост разбирали, часовня мешала строителям и была под угрозой сноса. Её спасли псковские энтузиасты: распилили, спустили с насыпи на естественный уровень берега, собрали и отреставрировали с восстановлением купола. Соседство махины моста не пошло на пользу часовне: она находится в зоне повышенной вибрации и загрязнения, заслонен обзор. Казалось, памятник незаметно умирает, но псковским общественникам и музейщикам удалось привлечь внимание к часовне на самом широком уровне, привлекли средства для ее реставрации.

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Сейчас специалисты хотят, по сути, заново «открыть» ее для псковичей и гостей города. Но предварительно необходимо решить вопрос с местоположением часовни. Предлагали разные варианты - например, поднять ее на уровень Ольгинского моста. Коллегиально постановили - перенести. Немаловажную роль в принятии этого решения сыграли и размышления о будущем моста.

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«Если все сделают нормально, повреждений у часовни быть не должно: сейчас другая техника, не такая как в 70-е годы, другие деньги и возможности, другое проектное решение», - объясняет зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева. По ее словам, часовню планируется поставить на субструкции - это опорная конструкция, служащая основанием той или иной части сооружения. Это обеспечит необходимый влажностно-температурный режим. Предлагается передвинуть часовню немного в сторону кампуса, так, чтобы она оказалась на фоне дома Батова. Впереди долгая работа, в том числе доработка проекта (он будет представлен на обсуждение специалистов в конце весны этого года), а также согласование всеми инстанциями, включая министерство культуры.

Но вернемся к мосту. Главный архитектор Пскова Евгений Скачков подчеркивает: если начнут «капиталить» Ольгинский мост, то стройплощадка - ограждения, механизмы, вагончики, материалы - все попадет в полосу переноса часовни. «Как можно говорить о переносе, когда мы не видим стройплощадки по реконструкции моста? - удивляется он. - Мы говорим об одном и забываем о другом. Чтобы не было накладок, должно рассматриваться все вместе».

При этом он отмечает, что для принятия решения предварительно надо выполнить техническое обследование моста: без этого сложно вообще о чем-либо говорить. Кроме того, для подготовки проектной документации на капремонт у заказчика должен быть градостроительный план. А его, как мы поняли, нет, а значит, нет главнейшей точки отсчета для проектирования. «Наше управление к этой теме еще не приступало, - говорит Евгений Скачков. - Возможно, это будет чуть позже».

Снести нельзя оставить

Однако, как мы выяснили, проектно-сметная документация на капремонт Ольгинского моста все-таки разрабатывается. По словам главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, заказчик работ - Управление городского хозяйства администрации города. «Мост находится в очень плохом состоянии, - сказал Евгений Юрьевич. - Он подлежит не только полной реконструкции, а новому строительству. Он и морально, и технически устарел уже. Мост и пошире должен быть, и для пешеходов по-другому должен быть сделан. Проектирование ведется. Когда будет реконструкция, пока неизвестно».

Масла в огонь подлил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин: 5 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) глава дорожного комитета рассказал, что проектная документации на Ольгинский мост разрабатывается, и даже не исключил возможности сноса моста.

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Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий подтвердил информацию о том, что проектирование уже началось. 12 октября прошлого года был заключен соответствующий контракт с псковской организацией ООО «СДМ-Проект» (СтройДорМост Проект). Специалистам предстоит разработать полный проект на капремонт - с планировкой всех работ, расчетом по необходимым стройматериалам, оценкой несущей способности моста. Речь идет все же не о сносе или реконструкции, а именно о капремонте, подчеркивает сотрудник городской администрации.

«По ширине Ольгинский мост останется прежним, - добавил Александр Грацкий. - Старые дополнительные опоры под водой исчезнут в новом мосту, плиты все будут поменяны. Старые несущие колонны останутся, их укрепят. Изменится внешний вид моста, добавятся смотровые площадки, велодорожки».

Срок окончания контракта стоимостью 41,5 млн рублей - ноябрь 2021 года. После того как проект будет сдан, его ждет госэкпертиза, по итогам которой будет приниматься решение о дальнейших действиях, связанных с поиском финансирования - без помощи федеральных властей здесь не обойтись.

В обход

Допустим, деньги нашли, и в 2022-м ремонт начался. Конечно, возникает вопрос о том, как будет организовано транспортное сообщение между центром и Завеличьем. Понятен скепсис псковичей, которые летом-осенью 2020 года прочувствовали на собственной шкуре все «прелести» перекрытия мостов.

«Как в Ярославле решали - дикими пробками в течение 7 лет, - констатирует Игорь Батов. - Только так. Потому что временный вариант здесь будет стоить половину этого моста. Это не та речка, через которую можно бросить несколько балок».

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Борис Елкин оптимистичнее смотрит в будущее и обещает, что транспортного коллапса власти не допустят. «Без строительства временного моста я слабо представляю, как будет осуществляться движение по городу», - отметил чиновник и добавил, что все вопросы еще предстоит обсуждать с администрацией города.

В городском УГХ нам сообщили, что на данный момент рассматриваются следующие возможности. У автомобилистов будет для объезда два моста: Невского и 50-летия. Кто знает, может, ко времени начала ремонта Ольгинского будет построен мост через Великую в рамках проекта организации объездной дороги «Северный обход» - работы планировали начать в этом году.

Для пешеходов и велосипедистов будет построен временный пешеходный мост, говорит Александр Грацкий. Проектом прорабатывается сооружение такого моста от Профсоюзной улицы в сторону Розы Люксембург. Он будет такой же по высоте, как и основной мост - река должна остаться судоходной.

Что касается сроков завершения ремонта Ольгинского моста, то на данный момент, без согласованного проекта, говорить о них преждевременно. Да и от финансирования многое зависит. В администрации рассчитывают управиться за два года. По оценке Евгения Шапкина, на все про все может уйти до пяти лет. Хотя - при хорошем подрядчике и стабильных деньгах можно и в три года уложиться.

Модерн по старинке

Фото: loveki.ru

Как рассказал Александр Грацкий, проектировщик по заданию должен будет представить как минимум два варианта внешнего вида.

«Сейчас есть интересные проектные решения, мне лично они очень понравились», - сказал Борис Елкин. Однако говорить о том, как изменится внешний вид моста, пока рано: проект должен пройти все необходимые инстанции и контролирующие органы, включая комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

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Но ничто не мешает пофантазировать на заданную тему. Евгений Скачков на наш вопрос о том, возможно ли возвращение прежнего облика моста, говорит, что в этой идее есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, условно исторический момент - это прекрасно, с другой - прежний мост был достаточно массивным. Не исключено, что он просто «забьет» вид на Кремль и другие видовые точки. «Вот почему когда на комитете эту тему затронули, встал вопрос о том, почему не вместе смотрим этот комплекс с мостом, чтобы понять, как это будет работать на Кремль и другие памятники, - объясняет архитектор. - Проектировщику, который занимается этим мостом, нужно будет подойти к проблеме со всех сторон, комплексно, чтобы понимать: я занимаюсь не только мостом. Надо смотреть, наверное, глубже, шире и визуальнее».

Евгений Шапкин согласен с коллегой: придание Ольгинскому мосту внешнего сходства с прежним, дореволюционным, возможно. Есть современные технологии, которые помогут справиться проектировщикам со всеми вызовами, которые ставит перед ним такая идея. «Должен быть современный нормальный мост, потому что это все-таки, конечно, старенький», - резюмирует главный архитектор области.

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Нам остается ждать возможных инсайдов от проектной организации, которая, может быть, захочет поделиться своими идеями с псковичами и специалистами до окончания сроков контракта. В любом случае - вариантов представят несколько, выбор будет. Между прочим, ходят легенды, что одна из старых ферм до сих пор хранится на дне Великой и ждет своего времени.

Псковские мосты в одночасье стали головной болью чиновников. Ремонта требует не только Ольгинский, но и Советский (Троицкий) мост: сейчас ведется активная работа с федеральным центром в части дополнительного финансирования. Стоимость ремонта оценивается в более чем 400 млн рублей.

В идеале бы и мост 50-летия Октября до ума довести. И еще один мост через Великую построить - в условиях транспортной нагрузки, растущей не по дням, а по часам, не помешало бы (в советские годы обсуждался такой вопрос. Думали навести мост от Радиозавода к нынешнему кафе «Шведская горка». К сожалению, планы так и не стали реальностью). Ну и раз пошла такая пляска, вот еще идея - ни одного разводного моста в Пскове пока нет!

Елена Никитина