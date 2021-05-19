Культура

Псковичам предлагают переименовать бывший кинотеатр «Октябрь»

Централизованная библиотечная система Пскова предлагает горожанам придумать новое название для бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотечной системы.

В начале 2023 года в бывший кинотеатр на площади Ленина в Пскове переедет Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева. Но не только она разместится в реконструированном здании. Предполагается, что там будет создан современный историко-культурный центр для жителей и гостей Пскова.

По планам городской администрации в бывшем кинотеатре «Октябрь» на площади более 1800 квадратных метров кроме историко-краеведческой библиотеки разместятся коворкинг, игровая комната, студия звукозаписи, кинозал на 100 мест, оборудованные места для индивидуальных занятий, туристический центр, кафе, торговые точки, смотровые площадки и прочие библиотечные и не библиотечные общественные пространства.

«Это будет самая большая в Псковской области библиотечная площадка для реализации самых смелых международных проектов. Осталось придумать, как ее назвать: "дворец книги", "книжкин дом", "библиотеатр "Октябрь"? Какое новое слово или словосочетание надо разместить на фасаде этого здания вместо всем привычных букв? Если у вас есть предложения, то приходите с ними в любую из 11 городских библиотек или отправляйте их по электронному адресу: director@bibliopskov.ru», - сказали в пресс-службе.

Автор названия, которое понравится организаторам конкурса, получит от библиотекарей награду.