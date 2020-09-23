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…и вечный «Октябрь» впереди?

А помните у нас был кинотеатр «Октябрь»? Два зрительных зала с пафосными названиями «Фаворит» и «Аристократ», кинокафешка со стойким амбре попкорна, маргинальные ярмарки шуб и белорусских ковров… все это осталось в прошлом. Еще в 2016 году кинотеатр прекратил свое скорбное существование, а здание - наследие идеологической борьбы и архитектуры формального историзма конца 50-х годов прошлого века - осталось. Два года отстояло, откручинилось в предвкушении обещанных преобразований. Потом в очередной раз вокруг теперь уже экс-кинотеатра вырос забор, который стал настоящей туристической изюминкой нашего города (в конце концов, не во всяком городе встретишь забор с общественным туалетом), и еще два года нас кормили обещаниями, прожектами и пафосными речами, пока кинотеатр печально взирал на горожан пустыми глазницами окон. В итоге, четыре года позади, а у нас в центре города как было бельмо на глазу всех горожан и туристов, так и осталось. Будто мало нам на самых видовых местах недостроенной гостиницы, никак не могущей превратиться в студенческий кампус, или обреченного на разрушение Дома Батова.

Кинотеатр «Октябрь» стал памятником пустых обещаний и неэффективный действий местных властей всех уровней по управлению госимуществом, потому что все, что с ним связано, всегда было опутано какими-то мутными и двусмысленными историями. С момента его создания. Я хочу напомнить, что поставили это архитектурное убожество в 50-х годах прошлого столетия, чтобы закрыть вид на Троицкий собор. Апофеоз идеологической борьбы, кощунства и варварства. Псковская интеллигенция протестовала, но секретарь обкома вопреки общественному мнению продавил строительство сомнительного объекта. Под массивное сооружение сделали без всяких раскопок(!) высокую насыпь, изуродовав исторически сложившийся рельеф, а затем, уже по окончании строительства, изуродованной оказалась и панорама Псковского кремля.

Новая волна безобразий вокруг сомнительной ценности объекта в центре города началась в 90-е годы. Чего только с этим объектом не делали! Даже мебельный магазин тут открывали. С подачи, между прочим, Александра Голышева (тогда ныне видный музейный работник был главой комитета по культуре), который отдал «Октябрь» в бессрочную аренду чуть ли не на полвека своему партнеру Игорю Голобородько вместе со Власьевской башней. По нынешним временам полный беспредел, а тогда прокатило.

В 2009 году администрация Андрея Турчака объявила о планах по перестройке города, в том числе и его центра, и необходимости проведения сопутствующих археологических раскопок перед планируемым благоустройством центра. Тогда же вокруг «Октября» вырос печально известный бетонный забор стоимостью чуть ли в полтора миллиона рублей. В это же время по городу пошли слухи, что кинотеатр хотят снести. Забор исчез в феврале 2010-го, но археологов на этом месте так никто и не увидел, как, впрочем, и подвижек по сносу здания.

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Всему этому сопутствовал такой передел кинорынка был в Пскове, что Аль Капоне бы заплакал. Однако все закончилось эволюционным путем - началась экспансия крупных торговых центров с их современными кинозалами. Правда, мы никогда не узнаем, как бы сражался за зрителя «Октябрь» в новых реалиях, поскольку когда над ним нависли тучи серьезной конкуренции, он захлопнул свои двери практически синхронно с открытием «Мираж Синема» в «Акваполисе».

Агония сопровождалась какой-то странной чехардой со сменой собственников. Кинотеатр то передавали в областную собственность, то обратно возвращали в городскую. В 2011 году город вновь передал его областной администрации для создания государственно-частного партнерства в лице ОАО «Экран». Но в 2016-м внезапно передумали, «Октябрь» вывели из собственности «Экрана» и передали в управление Театрально-концертной дирекции региона, где с подачи Дмитрия Месхиева (тогда руководителя ТКД) даже был рожден интересный проект по реставрации кинотеатра и превращению его в некое творческое пространство, в котором бы не только кино показывали, но и выставки проводили, и туристов в информационном центре привечали. Обещали вообще много интересного: киноклуб «Молоко и Сено», образовательный проект «Ветка», говорили, что распланирован каждый квадратный метр, но… не срослось.

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По факту кинотеатр закрыли и два года мариновали в абсолютной тишине (за это время он заметно обветшал и стал представлять из себя крайне унылое зрелище). То ли денег не нашлось, то ли власти посчитали, что свято место пусто не бывает и надо поискать какого-нибудь наивного инвестора, готового вложиться в хорошо промаринованный простоем объект соцстроя.

Удивительно, но в 2018-м показалось даже, что нашли. Начался новый информационный движ. Появился некий чудо-инвестор, который заявил о готовности открыть в одичавшем от одиночества «Октябре» чуть ли не Дом молодежи, который будет бесплатно предоставлять свои помещения и технику для проведения семинаров, мастер-классов, лекций и прочих мероприятий. Так тогда заявлял начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.

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На аванс-сцену вышла некая некоммерческая организация «Лофт», которая первоначально чуть ли не за пару месяцев обещала все отремонтировать, открыть кинотеатр, запустить молодежный центр и инвестировать порядка 70 млн рублей. Аккурат под это дело депутаты Псковского областного Собрания на майской сессии согласовали передачу здания кинотеатра «Октябрь» в безвозмездное пользование АНО «Центр развития молодежи «Лофт». Нате, пользуйтесь, только не обляпайтесь.

Вот только запала инвестора визуально хватило только на фасад, крышу и забор, за которым почти два года с его установки здание стыдливо пытается скрыть свои безобразия. Но шило в мешке не утаишь - было прекрасно видно, что с бывшим кинотеатром не делают ровным счетом ничего. Да, под Ганзу кровлю подлатали и фасад подкрасили. Ну, видимо, чтоб совсем не сгореть от стыда перед зарубежными и не очень гостями. В остальном совсем не понятно, что два года инвестор делал. Тут, конечно, можно вспомнить поговорку про то, что обещанного три года ждут, но как же такая народная мудрость как «мужик сказал - мужик сделал»? Или «взялся за гуж - не говори, что не дюж»?

И вот с дюжестью вышло так себе. Инвестор как мог оправдывался. Мол, куда-то пропали все документы по «Октябрю», потом выяснилось, что фундамент и стены, в том числе и несущие, находятся в крайне плачевном состоянии и требуют усиления. Затем откровением стало, что проекты требуют экспертиз и сотни согласований. В общем, плохому танцору сами знаете, что мешает.

Однако в 2019 году обещания зазвучали с новой силой. «Несмотря на возникшие сложности, инвестор не отказался от проекта по открытию молодежного центра в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Все оборудование уже закуплено», - сообщили власти. «Открытие молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь» состоится в конце 2019 года, ориентировочно в октябре», - на голубом глазу сообщил в программе «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове исполнительный директор АНО «Центр развития молодежи "Лофт"» Антон Ковальский. Даже обозначил новое название заведения - «Ноябрь». Такой, знаете ли, глубинный посыл - на смену октябрю приходит ноябрь. Аж слезу прошибает.

Хотя больше плакать хочется от того, что на площади Ленина, 3 с тех пор ничегошеньки не изменилось. Все на месте: забор, туалет, заброшенное здание и полный комплект пустых обещаний.

Теперь говорят, что инвестор, конечно, не особо чего сделал, но зато провел массу изыскательских работ. То есть, мы четыре года ждали, пока там в бедном несчастном здании чего-то изыскивают, которое (какая неожиданность!) за почти 70 лет эксплуатации изволило обветшать. Почему инвестор в итоге все равно слился (или почему его слили) при этом никто не торопится объяснять. Нам просто тупо, холодно и в лоб сообщили, что собственность возвращают в город, а откроется там… библиотека. Историко-краеведческая. Имени Василева.

Вряд ли нам покажут отчеты о том, сколько в итоге средств вложил инвестор в изучение здания и какие-то там строительные работы он все-таки провел, где эти самые обещанные 70 млн рублей вложений и о каком-таком поставленном оборудовании и за чей счет шла речь в 2019 году. Выяснить это непросто, потому что чиновники старательно обходят тему стороной: «Я не я и корова не моя». Моя коллега с «Эхо Москвы» обзвонила разного рода чиновников, ответственных лиц от культуры, образования, молодежной политики, пыталась выяснить, кто вообще за все это дело отвечает, и сколько за четыре года на эту «наколумочалу» потратил денег областной бюджет. Тщетно. У нас у победы тысяча отцов, а поражение – всегда сирота. Вот, если бы там сегодня перерезали ленточку, то наверняка все бы били себя в грудь, что это их заслуга и старательно проделывали дырочки на мундирах под новые медали.

Любопытно и показательно, как некоторые вещи у нас на самом видном месте областного центра без ведома чиновников происходят. Вернее, не происходят. Хотя, честно говоря, затея с самого начала вызывала здоровый скепсис: ну, какой-такой лофт, какой еще «центр развития, креативного отдыха, творческих инициатив и консолидации молодежи»? Звучит красиво и совершенно непонятно. И главное, совсем не ясно, для кого это все планировалось сделать? Для узкого круга воодушевленных, местечковой тусы? При том что здание строилось изначально с задумкой, что через него тысячи людей в день должны проходить. Центр города, в конце концов!



На фото: Эскизы новой концепции реконструкции «Октября» и прилегающей территории

Похоже, мы не узнаем никогда, что же там себе вообразил инвестор. Никакой молодежный центр или лофт в экс-кинотеатре открывать уже не собираются, но говорят, что некое молодежное пространство при библиотеке все-таки появится. Конечно, невольно возникает вопрос: неужели этого мы ждали все четыре года? Я не умаляю ценности и важности библиотек, в том числе, и как публичного пространства, где могут проходить и вполне интересные тусовки. Но согласитесь, это опять же тусовки для ограниченного круга лиц. Тут хоть в лепешку расшибись, а не пойдет массово народ в библиотеку досуг справлять.

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С другой стороны, кажется, что большей части псковичей уже просто наплевать, что там будет. Всем просто хотелось бы, чтобы наконец-то убрали этот безобразный забор и привели и здание, и территорию вокруг него в порядок. Чтобы это место прекратило уродовать наш город. И тут, пожалуй, можно только радоваться, что многострадальный «Октябрь» наконец обретет божеский вид. Уже ведь даже о деньгах из федерального центра договорились - о более чем 320 млн рублей. На этом фоне 70 млн рублей заявленных не состоявшимся инвестором выглядят даже как-то несерьезно и смешно.

И все равно не покидает ощущение, что нас всех обманули. Поэтому очень хочется попросить городские власти от лица всех горожан: хоть вы сдержите обещание. А мы, чем черт не шутит, может быть, даже пойдем абонемент в библиотеку «Ноябрь» оформим или что там придет на смену «Октябрю»…

Впрочем, некоторые псковские старожилы считают, что лучше бы здание экс-кинотеатра все-таки снести. Ну проклятое место же! Какая-то непонятная дыра, в которой под бесконечные обещания постоянно бесследно исчезают деньги - государственные и частные.

Алексей Овчинников