Культура

Форум по внедрению инноваций в области культуры проходит в Пскове

Псковская область принимает первый межрегиональный форум-мотиватор «Библиотека 2021. Время новых возможностей». Он посвящен внедрению и развитию инноваций в области культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Форум — профессиональная публичная площадка с широким набором инициатив, основанных на эффективных практиках применения умных технологий, интеллектуально-креативных коллабораций и интенсивных коммуникаций представителей различных сфер деятельности учреждений культуры, общественных организаций, творческих центров, лабораторий и креативного бизнеса.

В торжественной церемонии открытия в среду, 26 мая, в Псковской областной универсальной научной библиотеке приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, директор Роскультцентра Марина Абрамова, председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, а также представители библиотечного дела.

Вице-губернатор поприветствовала участников форума от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и подчеркнула важность того, что первое мероприятие, посвященное новым моделям развития библиотек, проходит в Псковской области. «Все новое, все самое лучшее идет от книги, от библиотеки. И миссия этого учреждения никуда не денется и даже технологии это изменить не могут», — отметила Вера Емельянова.

В преддверии Общероссийского дня библиотек первый заместитель губернатора поздравила региональных специалистов с профессиональным праздником и вручила троим работникам учреждений региона благодарственные письма администрации Псковской области. Вера Емельянова также поздравила победителей первого регионального конкурса «Лидеры умных технологий и креативных индустрий в культуре» и вручила им заслуженные дипломы.

Победителей конкурса поздравила также директор Роскультцентра Марина Абрамова. Обращаясь к участникам форума, она отметила, что тема развития креативных индустрий на сегодняшний день одна из самых глобальных.

«Этот сегмент самый динамично растущий, а значит, у нас впереди невероятные перспективы. Без книги и культуры чтения нам не добиться результатов, которые нужны в сфере креативной экономики. Уверена, человеческий потенциал Псковской области потрясающий. Кроме того, здесь очень сильное культурное наследие, поэтому креативность — это точка роста и возможность для Пскова развивать экономические показатели региона», — обратила внимание Марина Абрамова.

В рамках первого межрегионального форума-мотиватора запланированы кейс-конференция «Диффузия инноваций и культура новой реальности: трансформация в проектах и событиях», креативная сессия по инициированию новых идей для библиотечных пространств «От идеи к проекту», инклюзивная творческая мастерская.

В мероприятии в очном формате принимают участие руководители и специалисты организаций в сфере культуры Псковской области, в частности библиотек и музеев, в режиме видеоконференцсвязи — представители российских государственных и некоммерческих организаций. В качестве главных мотиваторов в рамках форума выступят эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Кемерово.

Добавим, в ходе церемонии открытия форума гостям был представлен функционал нового уникального помощника библиотеки — робота Сережи. Он может выступать консультантом для посетителей учреждения и сопровождать их внутри помещений, а также участвовать в проведении торжественных мероприятий. В дальнейшем планируется расширять возможности помощника.