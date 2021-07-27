Культура

Псковичам предлагают запланировать выезд в театр в «Михайловское»

Традиционные гастроли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» одобрены в Министерстве культуры Российской Федерации, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Сцена из «Укрощения строптивой» по комедии Шекспира. Этим спектаклем театр открывает нынешние гастроли; его планируют показать также 10 октября. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В «Михайловском» рассказали, что гастрольные показы этого года пройдут в период с 1 по 10 октября. В афишу, какой она утверждена на сегодняшний день, вошли девять названий, в том числе — две шекспировские работы «Укрощение строптивой» и «Гамлет». Театр познакомит псковичей и гостей региона и со своим новым спектаклем «Конец Казановы» по пьесе Марины Цветаевой «Феникс». Эту постановку руководителя труппы Владимира Рецептера и режиссера Дениса Волкова в северной столице впервые показали в последний день нынешней зимы.

«Конец Казановы» по пьесе Марины Цветаевой. Фото с сайта Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге.

Традиционно, в афишу вошли пушкинские сказки, рассчитанные на юного театрала, но, одновременно, и со сложным, философским «подтекстом», который откроется только взрослому зрителю, рассказали в музее. «Ряд спектаклей будет непереоценимо полезен ученику и учителю — это инсценировки произведений, которые входят в школьную программу, как то: "Капитанская дочка" и "Барышня-крестьянка" А. С. Пушкина, "Ревизор" Н. В. Гоголя и так далее», - сообщили в музее.

Кроме спектаклей, петербуржцы планируют провести две чтецкие программы — у могилы поэта и в усадьбе «Михайловское».

Полную гастрольную афишу «Пушкинской школы» уже сейчас можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».