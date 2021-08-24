Культура

Реконструкцию средневековой крепости в Порхове планируют завершить через год

Реконструкцию средневековой крепости в Порхове планируют завершить к осени следующего года. Сейчас работы одновременно ведут по всему периметру. Кроме того, уже в разработке несколько новых экскурсионных маршрутов. Преобразившаяся крепость станет визитной карточкой Порхова и новой точкой притяжения для туристов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото из архива

Длина фортификационного сооружения составляет около 400 метров. Толщина стен у основания доходит до шести. Сейчас строители проводят вычинку прясел от Средней до Никольской башни. В главной башне укрепили нижнюю арку — это станет главным входом в крепость. Здесь же частично восстановят захаб.

Также на всех стенах появятся парапеты и деревянная кровля. При работах используют известняк из местного карьера и соблюдают все технологии, чтобы сохранить и воссоздать исторический облик уникального памятника, отметили в пресс-службе администрации.

«Она никогда не перестраивалась полностью. На нашей крепости мы можем видеть яркий пример древнего фортификационного зодчества, когда сочетается до огнестрельный момент огнестрельным», - сказала директор МБУК «Порховский музей» Оксана Ковалева.

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Первое упоминание о Порховской крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославович (будущий Невский), укреплял водный путь по Шелони из Новгорода в Псков строительством небольших деревянных блокпостов, одним из которых стал Порхов.

Первые укрепления были дерево-земляные, в 1387 году на расстоянии чуть более километра от старой крепости из местного плитняка построили новую – каменную с четырьмя башнями. Толщина ее стен составляла от 1,4 до 2 метров, высота – около 7 метров. 15-17-метровые башни имели от 4 до 6 боевых ярусов с деревянными перекрытиями. Все строительные работы были выполнены в один сезон.