Культура

Псковичей приглашают на открытие литературного сезона

Псковская областная научная библиотека открывает новый литературный сезон художественно-просветительской программой «Анри Волохонский: шатры филолога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Программа будет посвящена «мистической и мистифицирующей» фигуре Анри Волохонского, талант которого раскрылся во второй половине XX века, подчеркнули в библиотеке.

«Каббалист, мистик, знаток древней Греции и Египта, иудей и христианин, гениальный поэт, автор теософских трактатов и трактатов о музыке, исследований о свойствах драгоценных камней – он возникает тенью за каждой значительной фигурой современного Петербурга», - пишет о Волохонском российский литературовед Илья Кукуй.

Автор сценария и ведущая программы – руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева. В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев