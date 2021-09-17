Культура

Судьбу «Таблетки» и перспективу включения двух памятников в список ЮНЕСКО обсудили в Пскове

Возможности реконструкции здания танцевальной площадки в центре Пскова, так называемой «Таблетки», для последующего размещения там театра кукол и перспективы включения двух памятников в предварительный список ЮНЕСКО обсудил Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, открыл заседание на правах заместителя председателя спикер регионального парламента Александр Котов.

«Совет начал работу год назад и прошедшее время использовал для сбора и анализа материалов, выстраивания единой стратегии развития культурного наследия. В нашей области более 4000 памятников, из которых порядка 800 нуждается в капитальном ремонте или первоочередных мерах по сохранению. Эта работа идет – при поддержке президента, правительства, министерства культуры, АНО "Возрождение культурного наследия", собственными силами области», - сказал председатель Собрания депутатов.

Спикер отметил, что жители региона особенно трепетно и ревностно относятся к своему культурному наследию, что требует аналогичного отношения со стороны каждого, кто занимается восстановлением памятников. «Поэтому основная миссия Совета – выработка единой позиции и мнения в части наиболее важных проектов, - подчеркнул Александр Котов. – Вы все видите, какое внимание федеральный центр уделяет Псковской земле, и какую существенную помощь оказывает в вопросе сохранения нашего наследия. Поэтому именно сейчас нам нужно консолидировать усилия для формирования точных и аутентичных проектов, которые соответствуют доступным возможностям».

Переходя непосредственно к повестке заседания, председатель Собрания высказал мнение, что проект реконструкции «Таблетки» в Летнем саду может дать новый импульс развитию Театра Кукол и положить начало обновленному общественному городскому пространству.

Доклад по вопросу представила заместитель председателя областного комитета по охране памятников культурного наследия Елена Жукова. Специалист напомнила, что на сегодняшний день театр кукол располагается в здании старообрядческой моленной, которое должно быть передано в пользование религиозной организации. Муниципалитет предложил театру для размещения здание танцевальной площадки в Летнем саду, которое может быть реконструировано.

Елена Жукова отметила, что само здание «Таблетки» не является объектом культурного наследия, но территория, на которой оно расположено, находится в границах исторического поселения, где требования градостроительных регламентов устанавливаются на основании утверждённых проектов зон охраны. «Реконструированный областной театр кукол будет иметь совершенно другой вид, и некоторое вмешательство в историко-градостроительную среду вольно или невольно будет происходить», - констатировала специалист. Она обратила внимание, что помимо градостроительных ограничений, особые требования установлены и для учреждений культуры, что также диктует дополнительные условия к проекту. «Наша задача – найти некое компромиссное решение, чтобы у нас появилось современное здание театра, и при этом мы обеспечили сохранность объектов культурного наследия, которые на данном земельном участке расположены», - обозначила приоритеты заместитель председателя областного комитета по охране памятников культурного наследия.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков рассказал, что в ходе работы над проектом в него вносились значительные коррективы, был изменен генеральный план земельного участка. Специалист представил членам Совета визуализацию благоустройства территории, прилегающей к возможному зданию театра кукол. По его словам, вопросы вызывает размещение хозяйственной части, парковки и ограждение театра.

Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик сообщил членам Совета, что вопрос об использовании расположенного в исторической части Пскова земельного участка прошёл процедуру общественного обсуждения. «Псковская городская Дума как представительный орган власти рассматривала вопрос о выделении этого земельного участка, после чего документация была размещена для общественного обсуждения на соответствующих интернет – ресурсах. В дальнейшем все было согласовано в прокуратуре», - подчеркнул руководитель органа исполнительной власти.

Дискуссию экспертов вызвал вопрос о сохранности фортификационных сооружений – Петровского и Михайловского бастионов.По мнению председателя регионального отделения всероссийского общества охраны памятников культуры и истории Ирины Голубевой, строительство театра кукол на месте «Таблетки» необходимо предотвратить.

«То, что предлагается, это не реконструкция, а полный снос с возведением четырёхэтажного здания с подземным этажом в крепостном рве, а это не только средневековый ров, но и ров фортификации начала XVIII века, в сооружении которых принимал непосредственное участие Петр I».

Вадим Нэдик счел опасения общественников необоснованными. «Когда мы говорим о сохранении историко-культурной среды – это одна тема, воссоздание историко-культурной среды – это уже совершенно другая тема, но иногда все это начинает «в одном стакане смешиваться». Мы признаём, что задача сохранить большой бастион есть, и близко подступаться к нему какой-либо стройкой мы не позволим», - заверил председатель комитета.

На защиту существующего, по-своему уникального здания «Таблетки» встал псковский архитектор Владимир Шуляковский. «Это преступление, которое потомки нам не простят», - эмоционально высказал позицию автор проектов благоустройства городских пространств в историческом центре.

Спикер регионального парламента Александр Котов подчеркнул, что мнение общественников нельзя игнорировать и реализуемый проект должен стать компромиссным вариантом с обязательным сохранением существующего исторического наследия.

В итоговом голосовании большинство членов Совета поддержали предложение о доработке проекта и привлечении к этой работе местных архитекторов.

Второй вопрос повестки – о рассмотрении перечня объектов культурного наследия Псковской области для включения в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – также вызвал обсуждение, хотя сами эксперты назвали его более позитивным. Специалисты предложили рассмотреть архитектуру и стенную роспись церкви Успения в Мелетово не как самостоятельный объект, а как еще один возможный элемент списка памятников псковской архитектурной школы, что повысит шансы мелетовского храма. Кроме того, совет рекомендовал профильному органу исполнительной власти продолжить работу по включению в предварительный список ЮНЕСКО «Пушкинского литературного ландшафта».

Напомним, Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия Псковской области был создан для выработки основных направлений государственной политики Псковской области в сфере сохранения, использования. популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Возглавляет совет губернатор Михаил Ведерников.