В «Михайловском» провели региональный фестиваль «Мой Пушкин»

Вчера, 11 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» прошёл областной фестиваль «Мой Пушкин». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, по сути он является первым этапом одноимённого Всероссийского творческого фестиваля с международным участием, который также проводят в Пушкинском заповеднике. 


Здесь и далее фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в «Михайловском», свои творческие работы для конкурсных показов представили коллективы и солисты из Струго-Красненского, Невельского, Бежаницкого, Пушкиногорского, Плюсского муниципальных округов, а также из Острова и Пскова — всего 15 выступлений в номинациях «Исследовательская деятельность», «Художественное слово», «Вокал», «Литературное творчество», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество».

«Работы были очень яркими, а выступления — вдохновенными. Спасибо педагогам за терпение и веру в детей, а ребятам желаем дальнейших успехов», — поблагодарили юных творцов и их наставников в музее.

В Пушкинском заповеднике также сообщили, что победители конкурса получат приглашение к участию во всероссийском этапе фестиваля, который пройдёт тут же, в музее, 12—16 октября.

Напомним, что организаторами «Моего Пушкина» выступают музей-заповедник «Михайловское» и Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели» (Псков). История фестиваля насчитывает более четверти века: впервые его проводили в псковском Святогорье в 1998 году.
 

