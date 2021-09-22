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Культура

Георгий Василевич: Валентин Курбатов учит нас проживать каждую минуту в ее счастливой полноте

25.09.2021 21:44|ПсковКомментариев: 0

В рамках первых Курбатовских чтений сегодня в Псковской областной научной библиотеке открыли выставку «Отразиться в слове…» — это фотографии Валентина Курбатова, в разные годы сделанные одним из лучших ленинградских «классических» фотокорров, блестящим портретистом и мастером репортажа Юрием Белинским. Перед открытием экспозиции, которую подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», внучка Валентина Курбатова - Мария Курбатова - призналась, что многих их этих снимков нет даже в семейном архиве, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике.

Валентин Курбатов на фотографии Юрия Белинского. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

«Выбирая фотографии, мы хотели передать образ этого удивительного человека – такого разного, такого удивительного, столь выразительного в каждом своем движении и столь точного в каждом своем слове», — рассказал собравшимся директор музея Георгий Василевич. Он говорил о Валентине Курбатове как об одном из немногих людей, умеющих не просто проживать каждую минуту жизни в ее полноте, но и передавать это ощущение счастья бытия всякому из окружающих его людей. «Он воплощал собой лучшие традиции отечественной литературы и как никто много делал для сохранения нашего культурного наследия, умея включить своих собеседников и читателей в творческую работу – мощную по насыщенности и глубине мысли и, в то же время, захватывающую, радостную, на грани игры, — отметил Георгий Василевич. И продолжил: «Он учил главному: человек рожден, чтобы осознать себя. Если конечно, повезет на хороших учителей. Одним из таких учителей был и остается для нас Валентин Яковлевич».

Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно вчитаться в цитаты из книг, писем и дневников Валентина Курбатова, сопровождающие фотографии, представленные на выставке, отметили в музее-заповеднике.

Как планируется выставка из «Михайловского» будет работать в Псковской областной библиотеке до 22 ноября.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское #Валентин Курбатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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