Культура

Выставку памяти Валентина Курбатова подготовили в «Михайловском»

Навстречу чтениям памяти Валентина Курбатова, которые впервые проходят в Псковской области, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили выставку «Отразиться в слове...».

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Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, экспозиция подготовлена по материалам музейного собрания. В нее вошли 24 снимка — фотографии Валентина Яковлевича, в разные десятилетия сделанные одним из самых интересных советских репортеров, фотокорреспондента «ИТАР-ТАСС» с 1967 до 2016 года, дважды лауреата премии World Press Photo Юрия Белинского.

Валентин Курбатов на фотографии Юрия Белинского. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Выразительные кадры, запечатлевшие Валентина Курбатова дома, в Пскове, но чаще — в Михайловском, с которым его жизнь и творчество были связаны самым тесным образом, сопровождены цитатами из писем и книг выдающегося литератора. Их тематический разброс огромен — от ложных клятв и письменных столов, которыми люди отгораживаются друг от друга до кометы Хейла — Боппа, равно стоящей над Михайловским, Дериглазовым, Мелетовым, рассказали в музее.

Этот же прием «с цитированием» экспозиционеры использовали, когда готовили фотовыставку к 110-летию со дня рождения С. С. Гейченко — первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», напомнили в заповеднике, отметив, что та работа музейщиков получила самые теплые отзывы многочисленных зрителей как в Пушкиногорье, так и в областном центре.

Валентин Курбатов на фотографии Юрия Белинского. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Экспозиция «Отразиться в слове» развернута в Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2), которая принимает участников чтений памяти Валентина Курбатова 24 и 25 сентября. Планируется, что выставка будет работать здесь в течение двух месяцев, до 22 ноября; вход на нее свободный.