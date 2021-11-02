Культура

Бесплатные билеты в музей получат самые эрудированные участники «Ночи искусств» в «Михайловском»

Завтра, 4 ноября, в День народного единства, в стране пройдет традиционная всероссийская акция «Ночь искусств». В силу сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации большая часть ее программ, подготовленных в музеях, библиотеках, театрах, выставочных и концертных залах, перемещена в интернет-пространство. Корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» рассказали о пушкиногорской афише виртуального праздника.

Тема «Ночи искусств»-2021 — многообразие культур Российской Федерации: старинные традиции и особенности быта разных народов страны. В первую очередь в «Михайловском» решили обратиться к образцам изобразительного искусства, которое, как никакое другое, «хранит зримую память об обычаях и образе мысли наших предков». Вспомнив о популярной в русской дворянской среде в XIX столетии забаве — о «живых картинах», в музее решили «оживить» несколько полотен конца позапрошлого — начала прошлого века. При этом короткие, каждый около полуминуты, ролики, в которых снялись участники музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», созданы по не самым популярным произведениям.

«Ожившие картины» будут появляться на официальной странице Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте» в течение всего завтрашнего дня. Авторов и названия работ, послуживших исходниками этих микро-спектаклей, нужно назвать в комментариях под постом. Первых трех подписчиков, давших правильные ответы, ждет приз — бесплатные билеты на посещение дома-музея А. С. Пушкина в Михайловском, подчеркнули в учреждении.

Еще один раздел праздничной программы — небольшая видеоэкскурсия по уникальной выставке «Музыкальная гостиная пушкинской поры», подготовленной совместно специалистами Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника. «Бонусом» своим виртуальным гостям музей представит репортаж с церемонии открытия необычной экспозиции.

Завершат «Ночь искусств» в «Михайловском» видеозарисовкой о том, как в музейном комплексе в деревне Бугрово ждут не виртуальных, а реальных гостей.