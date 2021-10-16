Культура

Единственный в мире экземпляр «Кантаты Александру I» выставили в Пушкинском заповеднике

Уникальное нотное издание и портрет его владелицы и композитора «встретились» на выставке «Музыкальная гостиная пушкинской поры», подготовленной по материалам фондовых коллекций Российского национального музея музыки и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала начальник службы творческих проектов и грантовой работы Пушкинского заповедника Алена Бойцова.

Княгиня З. А. Волконская. Литография Батистелли по рисунку Эмилии Россе. Из фондов «Михайловского»

По ее словам, первоначально в совместную экспозицию пушкиногорские музейщики предполагали включить только графические портреты известных литераторов XIX века: Михаила Лермонтова, Алексея Кольцова, Константина Батюшкова, Павла Вяземского, проч. Однако, когда стало известно, что из Москвы в «Михайловское» привезли единственный дошедший до наших дней экземпляр московского издания «Кантаты Александру I», слова и музыка которой принадлежат княгине Зинаиде Волконской, из «запасников» достали еще один лист — портрет княгини. Это литография итальянского мастера Батистелли по рисунку Эмилии Россе.

Княгиня Зинаида Александровна — женщина удивительных дарований, напомнили в музее. Хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица, композитор, княгиня Волконская (урожденная княжна Белосельская) была видной фигурой российской и европейской культурной жизни первой половины XIX века. В 1808 году, будучи фрейлиной, она состояла при королеве Луизе Прусской. Затем, став женой егермейстера, князя Никиты Волконского, она вместе с мужем сопровождала Александра I во время его заграничных походов, а позднее состояла в дружеской переписке с императором. В Лондоне и Париже она исполняла на сцене частных театров партии из опер Россини.

В ее петербургском салоне собирались многие известные писатели и музыканты. Вяземский вспоминает, как для впервые посетившего ее вечер Пушкина Волконская пела его элегию «Погасло дневное светило», положенную на музыку Иосифом Геништой: «Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению краска вспыхивала на лице его. В нем этот признак сильной впечатлительности был несомненное выражение всякого потрясающего ощущения». Позднее Пушкин назвал княгиню Волконскую «царицей муз и красоты», посвящал ей стихи.

Напомним, что выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» знакомит посетителей с редчайшими произведениями живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены авторские рукописи, редкие печатные издания, музыкальные инструменты, образцы мебели и предметы интерьера, характерные для гостиных пушкинского времени — как из фондов Музея музыки, так и из собрания Пушкинского заповедника. Центральный экспонат «Гостиной…» — рукописный альбом княгини Наталии Голицыной с 63 автографами гостей ее великосветского салона. Среди них есть и автограф Пушкина — строки из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом».

Значение этого совместного проекта псковского и столичного музеев для региона высоко оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Новая выставка из фондов Музея музыки и «Михайловского» в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) будет доступна для посетителей чуть более трех месяцев, до конца января следующего года. Вход на нее осуществляется с неукоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории Псковской области.