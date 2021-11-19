Культура

Мурал с изображением Виктора Цоя появился в Пскове. ФОТО

Мурал с изображением советского рок-музыканта, автора песен, поэта, художника и киноактера Виктора Цоя появился на улице Калинина в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей 22 ноября.

Инициатива по созданию этого арт-объекта принадлежит вице-спикеру Псковского областного Собрания, первому заместителю руководителя фракции «Единая России», руководителю общественной приемной партии в Пскове, директору ООО «Псков-Полимер» Юрию Сорокину.

Ранее он сообщал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове о том, что на улице Калинина появится новый арт-объект. «В обозримом будущем на этом месте будет размещен еще один арт-объект больших размеров. Что это будет - пусть пока останется маленьким секретом. Но я надеюсь, он всем понравится», - сказал депутат.

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Напомним, недавно по инициативе Юрия Сорокина на улице Калинина была установлена музыкальная скамейка с коваными декоративными элементами.