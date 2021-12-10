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Культура

Почти бесплатный Довмонт

10.12.2021 16:09|ПсковКомментариев: 2

Через пять лет после конкурса проектов памятника князю Довмонту в Пскове вновь заговорили о создании монумента. Место для его установки рассматривают альтернативное, да и автор уже другой. К тому же, он готов работать бесплатно. Гипсовую модель памятника одобрил митрополит Тихон. Псковская Лента Новостей выяснила подробности проекта.

 

Горожан спросят

О встрече с инициативной группой, продвигающей идею установки памятника, рассказала в соцсетях глава Пскова Елена Полонская. Она не единственная, кто своими глазами уже видел метровую модель памятника, выполненную из гипса и затонированную под бронзу.

«Несколько раз ходили на прием к митрополиту Тихону, тот свои пожелания высказал, он в этом разбирается хорошо. Когда мы ему принесли модель, он одобрил, обещал помогать и поговорить с губернатором. Все «за», но как обычно, это может упереться в деньги», - говорит писатель Анатолий Рахматуллин, автор монументального художественного труда «Сказание о забытом князе» в трех томах, изданного под псевдонимом Тимофей Рахманин.

По его словам, если удачно будут пройдены все согласования, скульптор готов уже в марте-апреле отлить монумент в бронзе. Помимо мнения официальных инстанций, инициативная группа собирается посоветоваться с горожанами. Для этого модель будет выставлена на всеобщее обозрение со сбором отзывов, предположительно, в областной библиотеке.

Автор нынешнего памятника - скульптор Андрей Мартьянов, пскович, работающий в Петербурге. В Пскове уже стоит один памятник его авторства, монумент «Стражам границы» на проспекте Энтузиастов. Та скульптура до установки вызвала полярные мнения, в частности, звучало слово «сахарница».

«У любого автора, даже гениального, чаще всего бывают завистники. Люди сами ничего не делают, любят поболтать. Поэтому и нужно провести выставку, чтобы не говорили, что мы втихаря под кого-то сработали. Надо все в открытую делать», - уверен Анатолий Рахматуллин.

Довмонт наш

Как сказочный герой, Довмонт провел в Пскове 33 года, с 1266 по 1299 год. Есть легенда, что 33 ступеньки Троицкого собора символизируют не только число земных лет Христа, но и время правления любимого псковичами князя.

Он был племянником псковской княгини Евросинии, основавшей Ивановский монастырь (у современного радиозавода) и мужем внучки Александра Невского Марии. Довмонт не только отражал набеги на город, но и сам водил псковичей в походы. Например, вышел победителем из Раковорской битвы (у современного эстонского города Раквере, немецкие рыцари в ту пору базировались в Прибалтике), вернулся домой с трофеями. Современные историки говорят, что значение этой битвы в несколько раз превосходило результат Ледового побоища, но разница оказалась, как между полевой мышкой и хомяком - в пиаре. Деятельность Довмонта привела к длительной передышке для Пскова и Новгорода, позволившей не опасаться набегов.

«Не прогадал, - вспоминает основатель охранного предприятия «Довмонт» Андрей Правдюк, как в 1996 году выбирал для компании название. - Полагаю, что наше предприятие живо, работает и считается одним из лучших, по мнению Росгвардии и МВД, благодаря тому, что мы носим славное имя нашего князя. Значение Довмонта велико для всей России. Во время монгольского ига, когда на нас полезли с благословения Папы Римского тевтонские племена, именно Довмонт сдержал натиск Запада, католицизма, рыцарских орденов, иначе взяли бы и Псков, и Новгород. Наш Довмонт побеждал и выигрывал все битвы малым числом».

Идея поставить памятник прославленному князю в прошлый раз широко обсуждалась ровно пять лет назад. Тогда псковичи провели Год Довмонта в честь 750-летия с момента его вокняжения. Состоялся конкурс проектов памятника князю.

Комиссия заверяла, что модели рассматривали сами по себе, без данных об авторстве. Победителем назвали Салавата Щербакова - автора памятников князю Владимиру у Московского Кремля и героям Первой мировой войны у автовокзала в Пскове (последний установлен под эгидой Российского военно-исторического общества).

Модель памятника Довмонту авторства Салавата Щербакова.

Конную скульптуру хотели водрузить на «Красной площади» у Троицкого моста. Но 15 млн рублей на ее изготовление так и не нашлось. По неподтвержденной информации, сегодня автор победившего проекта просит за его реализацию уже 30 млн рублей.

В том состязании участвовал и Андрей Мартьянов. Он заверяет, что нынешний проект не имеет ничего общего с прошлой работой. И готов все сделать бесплатно, подарить городу свой труд. То есть на создание памятника понадобятся только бронза и камень для постамента.

«Кто-то хочет большие деньги получать, - оценивает такую позицию Андрей Правдюк, - а кто-то готов душу приложить и не получить никакой прибыли».

Странные сближения

«Так, а чего удивительного, это же нормально быть гражданином страны и любить свой город», - так Андрей Мартьянов отвечает на вопрос о мотивах своей бесплатной работы.

Скульптор рассказывает, что образ Довмонта с ним 25 лет. С тех пор, как он уехал учиться в Петербург, изображал его в рельефе, делал эскизы конной статуи. Нынешний образ получился более камерным.

«Хотелось показать не просто воина. Когда говорят о Довмонте, употребляют приставку «любимый князь». Чтобы в Пскове заслужить такое отношение, это, действительно, должна быть очень серьезная личность. Поэтому у меня сложился такой образ. Смотрел на другие изображения, на канонические с икон, и пришла мысль, что фигура Довмонта должна выглядеть именно так».

Под стать фигуре автор выбрал место. Он предполагает (но располагать, конечно, будут всевозможные комиссии и советы) установить статую в сквере на Золотой набережной, выходящем на улицу Леона Поземского. По удивительному стечению обстоятельств, ранее эта локация рассматривалась под памятник солдату Первой мировой Салавата Щербакова.

«Много гулял по Пскову, подбирал места, где бы мог встать памятник Довмонту, - продолжает Андрей Мартьянов. - Прекрасно понимаю, что в градостроительном пространстве Пскова памятники культурного наследия - главенствующие, где-то поставить фигуру не сильно уместно. На Леона Поземского мне понравилась камерность сквера. Фигура Довмонта значима, но и сильно была в тени. В небольшом уютном сквере на фоне Кремля и Троицкого собора появится фигура в полторы-две натуральных величины. Место диктовала скульптура, а она создавалась под место».

Неслучайно скульптор расплывчато говорит о размерах будущего памятника. Он полагает, что фигура получится 3-3,40 метра в высоту: «Окончательно это решится в процессе творческих мук». Постамент он собирается выполнить из камня. Надеется, что подходящий валун получится найти в псковских карьерах. Когда пройдут все согласования, и он вылепит гипсовую статую в настоящую величину, тогда и станет понятно, какая сумма потребуется на металл. Учитывая одобрение митрополита Тихона, можно не сомневаться, что на этот раз памятник князю Довмонту в Пскове все-таки появится.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #архитектура #памятники #скульптура
Источник: Псковская Лента Новостей
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