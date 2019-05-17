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Общество

В Пскове состоялось торжественное открытие памятника пограничникам. ФОТО

28.05.2019 11:32|ПсковКомментариев: 6

В Пскове состоялось торжественное открытие памятника пограничникам «Стражам границы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие приурочено к празднованию Дня пограничника в России и собрало более тысячи военнослужащих и жителей Пскова. Памятник установлен в сквере на проспекте Энтузиастов.

Честь перерезать символическую ленту была предоставлена генерал-майору, начальнику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрею Парамонову и руководителю аппарата администрации Псковской области Сергею Дмитриеву.

«Истории было угодно, чтобы Псков веками отстаивал и территориальные, и духовные границы России», - заявил Андрей Парамонов и подчеркнул, что памятник установлен на народные средства, как благодарность от жителей Псковской области и всей России за охрану спокойной жизни населения.

На церемонии открытия главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин также поздравил служащих и ветеранов пограничных войск с профессиональным праздником.

С поздравлениями выступил председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов. Он отметил, что пограничные войска столетиями охраняли покой граждан нашей страны, всегда первыми принимали на себя удар и всегда с честью выполняли свой долг по охране рубежей нашей Родины.

Идея установки памятника принадлежит Псковской региональной организации Союза ветеранов пограничных войск.

В церемонии также приняли участие исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов и руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко.

Памятник представляет собой Покровскую башню Псковского кремля, располагающуюся на южном рубеже крепости. Вокруг нее располагаются шесть бронзовых скульптур, изображающих защитников границы в разное время, образуя непрерывное кольцо защиты. Среди них дружинник князя Довмонта, стрелец воеводы Шуйского, боец отдельного корпуса пограничной стражи, пограничник в революционной буденовке, пограничник времен Великой Отечественной войны со специально обученной собакой, а также советский пограничник более позднего времени. Высота памятника составляет 5,5 метра, фигур - чуть больше 2 метров. На постаменте расположена надпись «Стражам границы». Авторами проекта стали Петр Аникин и Андрей Мартынов, который сам вырос в семье пограничника. Первый камень в основание памятника заложили в ноябре 2017 года, в год 25-летия образования государственной границы в Псковской области.

На церемонии также состоялось поощрение личного состава погранвойск и награждение членов народных дружин и вожатых служебных собак.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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