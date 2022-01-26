Выставка с макетом будущего памятника Довмонту открылась в Пскове

Выставка «Смоляная вода» открылась в выставочном зале Союза художников в Пскове сегодня, 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На выставке представлено более 50 работ в жанрах живописи, скульпторы и графики. Посетители могут увидеть полотна художников Максима Моргунова и Олега Михайлова, а также работы скульптора Андрея Мартьянова, который ранее разработал модель нового памятника князю Довмонту для Пскова. Макет памятника представлен на выставке.
Скульптор рассказал, что многие работы увидел вместе только на этой выставке». И я вижу, что во всех наших работах есть единая нить. Мы не просто художники, которые дружат давно, у нас в творчестве много совместного и интересного», - добавил он.
Олег Михайлов и Максим Моргунов отметили, что их многое связывает с Псковской областью, и поблагодарили всех за поддержку этого проекта.
Выставка размещена по адресу: Псков, улица Ленина, 1. Она будет работать до 20 февраля.
Напомним, 8 февраля в Пскове пройдут общественные обсуждения по вопросу установки памятника князю Довмонту в Пскове.