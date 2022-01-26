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Культура

Выставка с макетом будущего памятника Довмонту открылась в Пскове

27.01.2022 19:53|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Смоляная вода» открылась в выставочном зале Союза художников в Пскове сегодня, 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На выставке представлено более 50 работ в жанрах живописи, скульпторы и графики. Посетители могут увидеть полотна художников Максима Моргунова и Олега Михайлова, а также работы скульптора Андрея Мартьянова, который ранее разработал модель нового памятника князю Довмонту для Пскова. Макет памятника представлен на выставке.

«Очень приятно выставляться дома, на Псковщине, - отметил Андрей Мартьянов. - Для меня это очень важно. Я первый раз показываю свои работы в Пскове. Эта выставка бы не состоялась, если бы меня не поддержали мои друзья. Олег с Максимом не просто согласились, они активно участвовали, чтобы получилось, действительно, событие. Выставка очень высокохудожественная, она очень интересная. Работы все связаны между друг другом».
 

Скульптор рассказал, что многие работы увидел вместе только на этой выставке». И я вижу, что во всех наших работах есть единая нить. Мы не просто художники, которые дружат давно, у нас в творчестве много совместного и интересного», - добавил он.

Олег Михайлов и Максим Моргунов отметили, что их многое связывает с Псковской областью, и поблагодарили всех за поддержку этого проекта.

Выставка размещена по адресу: Псков, улица Ленина, 1. Она будет работать до 20 февраля.

Напомним, 8 февраля в Пскове пройдут общественные обсуждения по вопросу установки памятника князю Довмонту в Пскове.

Теги: #выставка #псков #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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