Культура

Место установки памятника князю Довмонту определят в Пскове 8 февраля

Общественные обсуждения по вопросу установки памятника князю Довмонту в городе Пскове, включая макет памятника и место его установки, пройдут 8 февраля. Соответствующее постановление, подписанной главой города Еленой Полонской, опубликовано на сайте ОМСУ.

Мероприятие начнется в 18.00 по адресу: Псков, улица Ленина, 1 (выставочный зал Союза художников).

Установить памятник предлагают напротив Сквера народовластия - в Сквере у Золотой набережной. Альтернативные места для размещения памятника: сквер возле «Трактира 903»; сквер Павших борцов у Михайловской башни.

Участникам общественных обсуждений необходимо до 15:00 7 февраля сообщить в организационный комитет о своем очном присутствии (телефоны: 66-40-25, 66-71-04).

С документами, относящимися к теме общественных обсуждений, можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» www.pskovgorod.ru, а также в Псковской городской Думе по адресу: Псков, улица Некрасова, 14, кабинет №15 (по рабочим дням с 20 января по 8 февраля с 14:00 до 17:00).

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Экспозиция макета памятника Довмонту, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещена по адресу: Псков, улица Ленина, 1 (выставочный зал Союза художников) с 28 января по 8 февраля (по рабочим дням, кроме понедельника, с 11:00 по 17:00, а также в выходные дни с 11:00 по 15:00).