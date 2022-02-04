Культура

«Пир» в годовщину смерти Пушкина отменяется

Литературный спектакль «Пир», ранее заявленный в программе памяти Пушкина 10 февраля, не будет сыгран в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в связи с болезнью одного из актеров. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Владимир Кранц. Святогорский монастырь. Успенский собор (1978). Из фондов музея-заповедника.

В заповеднике отметили, что остальные пункты программы памятного дня: открытие выставки из Великого Новгорода, встреча с поэтом Юрием Кублановским и так далее — остаются в силе. Вход на все события 10 февраля — свободный.

В «Михайловском» также напомнили, что в День памяти Пушкина для индивидуальных посетителей будет бесплатным и вход во все музеи заповедника. Гостям нужно будет оплатить только экскурсионное обслуживание — в том случае, если оно им понадобится.

Подробнее о программе на 10 февраля (с указанием времени и места проведения каждого из событий, возрастных рекомендаций и так далее) можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское» и в официальных сообществах учреждения в социальных сетях, а также в экскурсионном бюро музея по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09.

Всем потенциальным посетителям в учреждении напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы, действующие в регионе на назначенный день.