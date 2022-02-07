Культура

«Михайловское» приглашает на беседу об истории пушкинского «милого придела»

Вебинар «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)» завтра, 10 февраля, в день памяти Пушкина, проведут Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, это занятие откроет цикл вебинаров «А. С. Пушкин и феномен русской классики» на институтском портале «Образование на русском» в наступившем году. Проведет вебинар начальник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника Андрей Васильев.

Екатерина Панцырева. Святогорский монастырь (2011). Из фондов «Михайловского»

В своем рассказе об основных вехах в истории пушкинского «милого придела» — Святогорского монастыря, могилы А. С. Пушкина и некрополя Ганнибалов и Пушкиных лектор использует богатый материал, отметили в музее. Это, например, воспоминания посетителей некрополя, путешественников, бывавших в Святых Горах в разные годы. Или архивные документы, которые содержат много информации о том, с какими сложностями сталкивались хранители этого памятного места в переломные моменты истории.

Расскажет Андрей Васильев и о возрождении памятного места после Великой Отечественной войны, и о последних, проведенных в прошлом году работах по благоустройству фамильного некрополя и могилы поэта.

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В музее напомнили, что «Михайловское» и Институт имени Пушкина давно и плодотворно сотрудничают, в том числе — в рамках работы виртуального представительства музея. Представительство работает на базе этого ведущего российского учебного и научного заведения, занимающегося проблемами преподавания русского языка как иностранного и популяризацией русской культуры и литературы за рубежом с марта 2019 года.

За неполные три года сотрудники музея-заповедника подготовили и провели здесь десять встреч со слушателями. Для них в музее выбирали самые разные темы — от семейственных преданий пушкинского рода, своеобразно отраженных в неоконченном романе «Арап Петра Великого», до современной истории музея на примере проекта «Хлебное место» — победителя IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Вебинар «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)» 10 февраля начнут в 16.00 по московскому времени. Чтобы стать его участником, достаточно просто зарегистрироваться на портале «Образование на русском».

В музее особо отметили уникальность слушательской аудитории, которую собирает интернет-проект «А. С. Пушкин и феномен русской классики» — это люди, которым интересна история нашего Отечества в самых разнообразных ее проявлениях, в том числе многочисленные преподаватели-русисты и студенты, увлеченные русской культурой из многих и многих стран мира.