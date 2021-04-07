Культура

Работы на захоронении Пушкина в Святогорском монастыре обсуждают в «Михайловском»

XI круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева начал работу в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Приветствуя всех собравшихся, директор «Михайловского» Георгий Василевич отметил особый интерес к сегодняшнему заседанию, а также актуальность и разнообразие вопросов, которые предлагают вниманию коллег авторы докладов и сообщений, включенных в программу.

Работу круглого стола начали с выступления главного хранителя музейных территорий Пушкинского заповедника Екатерины Дмитриевой. Она подробно сообщила участникам мероприятия о ходе и перспективах работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799-1837)».

Как доложила собравшимся Екатерина Дмитриева, критических, то есть создающих опасность разрушения памятника, проблем не выявили. Однако множество дефектов цоколя, каменной основы памятника, собственно обелиска, креста на нем и так далее требуют проведения серьезных работ. Проект реставрации, по итогам исследований в рамках государственного заказа подготовленный специалистами ООО «Артруст» (заказчик - АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и в Псковской области»), выполнен с учетом требования максимального сохранения подлинных материалов, конструкций и отделки этого объекта культурного наследия.

Документ предполагает реставрацию мраморного обелиска, цокольных камней и других элементов памятника, золочение декоративных элементов, изготовление нового защитного светопрозрачного колпака, многое другое. Буквально несколько дней назад, 6 апреля, этот проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Сейчас он размещен для обсуждения на сайте комитета по охране культурного наследия Псковской области, где будет доступен для всех заинтересованных лиц в течении 15 рабочих дней и далее будет проходить все предусмотренные действующим законодательством юридические процедуры.

Отдельная проблема - водоотвод от здания Успенского собора, который в настоящее время направлен в сторону некрополя. Проект предполагает создание новых гранитных водоотводных желобов, которые будут распределять воду в разные стороны от памятника. Отвечая на вопросы участников стола, Екатерина Дмитриева сообщила, что угол наклона памятника, по мнению исследователей, на данный момент находится в пределах допустимого и не является критичным.

Еще один вопрос - о состоянии стены склепа. В результате проведенных исследований установлено, что стена склепа - сухая; грунтовых, а равно и скопившихся атмосферных вод не обнаружено. Прокладку шурфа для этих исследований специалисты «Артруста» осуществляли с археологическим сопровождением «Археологического центра Псковской области», - подчеркнула Екатерина Дмитриева.

В настоящее время XI круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева в «Михайловском» продолжает работу.