Культура

Причины приостановки работ по реставрации порховской крепости назвали в комитете по ОКН

Причины приостановки работ по реставрации порховской крепости озвучил председатель регионального комитета по охране культурного наследия региона Вадим Нэдик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото из архива

«Из-за того, что проект долго не реализовывался, произошли изменения, которые нужно теперь устранить», - сказал Вадим Нэдик и пояснил, что проект реконструкции уже устарел, произошла деформация и местами - деструкция материалов, а местами - почводвижение.

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Весной планируется завершение проектирования, которое вбирает в себя устранение недочетов, образовавшихся при работе по предыдущему проекту. Завершить реконструкцию крепости планируется до 2023 года, заключил руководитель профильного комитета.