Культура

Тематический концерт пройдет в Пскове в честь годовщины присоединения Крыма

Тематический концерт «Мы вместе» состоится в Доме офицеров города Пскова вечером 18 марта в рамках празднования 8-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В честь 8-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в Пскове открылась выставка. Ее посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации города Пскова Борис Елкин. Экспозиция, где представлены архитектура, пейзажи и кухня Крыма, работает в Детском парке в интерактивном режиме: увидеть пейзажи и красоты Крыма, узнать больше о наиболее узнаваемых и красивых объектах крымской архитектуры, а также изучить рецепты популярных блюд национальной кухни можно просто наведя камеру смартфона на QR-код, расположенный под фотографией.

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Волонтеры дарят посетителям выставки набор семян цветов и растений, которые растут на территории полуострова, открытки с яркими видами Крыма и угощают конфетами «Ласточка». Организаторы выставки — комитет по культуре совместно с Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

Также в плане мероприятий автопробеги в городах и районах области, выставка архивных документов «Общая история: «Крым и Псковская губерния», мастер-класс по приготовлению традиционных блюд Крыма. Уроки мужества, тематические классные часы, викторины, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия и флэшмобы прошли в образовательных организациях региона. В них приняли участие более 25 тысяч обучающихся из 150 школ Псковской области.

В администрации напомнили, что 18 марта 2014 года по итогам общенародного референдума был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов Российской Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.