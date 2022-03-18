Общество

Крымские пейзажи и рецепты можно увидеть на уличной выставке в Пскове

Уличная выставка, посвященная восьмой годовщине присоединения Крыма к России, открылась в Детском парке Пскова 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За памятником княгине Ольге в Детском парке расположились три блока экспозиции, где представлены архитектура, пейзажи и кухня Крыма.

Псковичи могут узнать об интересных достопримечательностях и популярных туристических местах. Выставка интерактивная: при наведении смартфона на QR-код, расположенный под фотографией, можно будет увидеть красивые пейзажи, наиболее узнаваемые объекты крымской архитектуры и изучить местные рецепты: плова с мидиями, саргана по-крымски, жульена из рапанов, расстегаев.

Посетители выставки могут получить набор семян для выращивания цветов и растений, которые можно увидеть на полуострове, открытки с видами Крыма, и попробовать конфеты «Ласточка».

Напомним, 18 марта 2014 года Крым (территории полуострова с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел в состав Российской Федерации. В этот день по итогам общенародного референдума был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов.