Культура

Фотофестиваль «Цвет белой стены» проходит в Пскове

Традиционный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» проходит в Пскове сегодня, 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие началось в 23:00 на территории Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (улица Пушкина,13) в рамках празднования Дня города Пскова. Фотофестиваль проходит в областном центре девятый раз.

Зрителям покажут фотографии более 30 авторов в разных жанрах и тематике.

Специально для фестиваля организаторы подготовили слайд-шоу о творческих людях Пскова.