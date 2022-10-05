Культура

Выставка картин с псковскими пейзажами открылась в Санкт-Петербурге

Открытие выставки живописи состоялось в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина 3 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в арт-резиденции «Кебь», работы созданы иностранными студентами и аспирантами академии в ходе творческих экспедиций в Карелию и Псковскую область, прошедших в этом году в рамках международного проекта «Настоящая Россия».

Фото здесь и далее: арт-резиденция «Кебь»

Открыл работу выставки ректор академии Семён Михайловский. В мероприятии также приняли участие представители дипломатического корпуса Санкт-Петербурга, среди них: генеральный консул Республики Армении в Санкт-Петербурге Мария Бабаян, генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу и генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Прем Нат Кхаре.

Псковскую область на выставке представил скульптор Андрей Мартьянов, который также является основателем международного пространства - арт-резиденции «Кебь».

Организатором выставки выступает Санкт-Петербургская академия художеств. В экспозиции представлено более 100 работ. В основном они посвящены ключевым достопримечательностям Псковской области. Среди них - церковь Успения Пресвятой Богородицы XV века в поселке Мелётово, в которой хранится уникальная фресковая живопись того времени, а также Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых древних и крупных в России.

Впервые работы молодых художников были представлены общественности в августе 2022 года на выставке в арт-резиденции «Кебь» по итогам творческой экспедиции в Псковскую область.

Как рассказали организаторы, эта выставка стала первым ярким событием в жизни арт-резиденции и была приурочена к ее официальному открытию. Выставка и пленэры проходили при поддержке правительства Псковской области и реставрационно-строительной компании «Ордер».

В настоящее время экспозиция доступна всем желающим, она располагается в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина по адресу Университетская набережная, 17. Работа выставки продолжится до 15 октября.

Проект «Настоящая Россия» стартовал в 2015 году. На протяжении последних 7 лет, иностранные студенты Санкт-Петербургской академии художеств регулярно участвуют в творческих экспедициях, посещая различные регионы России. За это время художники проехали по Золотому Кольцу России, побывали на Кольском полуострове, в Эвенкии, Хакасии, Бурятии, и в Красноярском крае.

Основная цель проекта - изучение молодыми зарубежными художниками мультинациональной и многоконфессиональной России, ее традиций и истории.

Добавим, ранее в скульптурной мастерской Андрея Мартьянова была представлена модель памятника князю Довмонту.