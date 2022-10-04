Общество

Модель памятника князю Довмонту привезут в Псков для очередной «примерки»

Скульптор из Санкт-Петербурга, уроженец Пскова, выпускник Академии художеств Андрей Мартьянов в процессе создания памятника князю Довмонту (Тимофею), который установят в Пскове, советовался с многими псковскими искусствоведами и деятелями искусств. Подробнее о работе над памятником он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Мартьянов

«Сейчас скульптура находится в работе. Это мягкий материал, глина, высота скульптуры на данный момент – 3 метра 20 сантиметров. Следующий этап – отливка Довмонта в гипсе. Я планирую затонировать его под бронзу, сделать макет постамента, а после привезти на окончательную примерку», – поделился планами Андрей Мартьянов.

Напомним, весной в Пскове состоялась первая «примерка» памятника Довмонту.

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Окончательным местом установки памятника скульптор назвал сквер между Золотой Набережной и улицей Леона Поземского. Гипсовую модель для окончательной примерки скульптуры должны доставить в Псков в конце ноября.

Памятник изготовят из бронзы. Камень для постамента нашли на карьерах в Печорах, местный житель займется его обработкой.