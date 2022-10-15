Культура

Уникальный поэтический вечер прошёл в псковском планетарии. ФОТО

Поэтический вечер «Исходящие сообщения» прошёл в Псковском планетарии сегодня, 15 октября. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии выступили псковские поэтессы Дина Дабришюте и Диана Константинова.

Музыкальное оформление поэтического вечера создал автор электронной музыки Vladislav Tiasto, а визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина, которая посетила мероприятие.

Её работы, созданные специально для поэтического вечера, проецировались на купол планетария, когда поэтессы читали свои произведения.