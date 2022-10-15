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Культура

Уникальный поэтический вечер прошёл в псковском планетарии. ФОТО

15.10.2022 20:20|ПсковКомментариев: 0

Поэтический вечер «Исходящие сообщения» прошёл в Псковском планетарии сегодня, 15 октября. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии выступили псковские поэтессы Дина Дабришюте и Диана Константинова.

Музыкальное оформление поэтического вечера создал автор электронной музыки Vladislav Tiasto, а визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина, которая посетила мероприятие.

 

Её работы, созданные специально для поэтического вечера, проецировались на купол планетария, когда поэтессы читали свои произведения.

Теги: #поэзия #планетарий
Источник: Псковская Лента Новостей
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