Уникальный поэтический вечер прошёл в псковском планетарии. ФОТО

Поэтический вечер «Исходящие сообщения» прошёл в Псковском планетарии сегодня, 15 октября. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии выступили псковские поэтессы Дина Дабришюте и Диана Константинова.
Музыкальное оформление поэтического вечера создал автор электронной музыки Vladislav Tiasto, а визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина, которая посетила мероприятие.
Её работы, созданные специально для поэтического вечера, проецировались на купол планетария, когда поэтессы читали свои произведения.