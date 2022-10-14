Культура

Репетиции поэтического вечера проходят в Псковском планетарии. ВИДЕО

Репетиции поэтического вечера «Исходящие сообщения» проходят в Псковском планетарии. Мероприятие, на котором выступят псковские поэтессы Дина Дабришюте и Диана Константинова, состоится 15 октября в 17:00.

«Мероприятий такого формата в Пскове на нашей памяти никто не делал. Новая площадка, новый звук - это очень интересный опыт! С музыкой у нас работают многие авторы, с художниками реже. Ещё летом мне поступило предложение планетария о проведении творческого вечера. Я решила, что нужно сделать его максимально интересным и разнообразным. На первой репетиции я и сама удивилась тому, что у нас получилось. Это нужно видеть! И слышать!» - отметила Дина Дабришюте в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Музыкальное оформление поэтического вечера создаст автор электронной музыки Vladislav Tiasto, визуальное – художник-иллюстратор Анна Опарина, она также приедет на мероприятие. Свои работы в Пскове художница представит впервые.

Поэтессы будут читать произведения, и в это время на купол планетария будут проецироваться картины художницы, которые она специально создала для творческой встречи.

Напомним, вход на мероприятие бесплатный, однако, можно поддержать участников любой удобной суммой перед началом или в конце мероприятия.