Культура

Опыт Псковской области по сохранению исторической памяти представили в Брянске

Опыт Псковской области по сохранению памяти о периоде оккупации в годы Великой Отечественной войны будет представлен на Международной научно-практической конференции «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

25 октября Международная научно-практическая конференция открылась в Брянске. Ее участниками стали историки, поисковики, архивисты, сотрудники музеев, краеведы.

Открыл мероприятие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он особо подчеркнул важность сохранения памяти и традиций. По его словам, сегодня как никогда важна работа с архивными документами о фактах геноцида.

На 26 октября намечено проведении серии круглых столов. Один из нас - «Фальсификация истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Преступления нацистов по документам федеральных и государственных архивов». Его модератором выступит директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Участникам представят проект по созданию Музея оккупации Псковской области 1941-1944 годов.