Культура

Открытие Музея оккупации Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов в региональном центре открыли сегодня, 22 октября.

Дату для открытия музея выбрали не случайно: 22 октября 1943 года каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района. Теперь в Псковской области 22 октября отмечают День памяти жителей сожжённых деревень. Памятную дату утвердили региональным законом на сессии Псковского областного Собрания 29 сентября.

Музей располагается на улице Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган «эстонская полиция безопасности и СД». Подробнее о том, как прошло открытие учреждения, смотрите в фоторепортаже Александра Елисеева.