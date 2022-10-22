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Культура

Открытие Музея оккупации Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

22.10.2022 15:58|ПсковКомментариев: 0

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов в региональном центре открыли сегодня, 22 октября.

Дату для открытия музея выбрали не случайно: 22 октября 1943 года каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района. Теперь в Псковской области 22 октября отмечают День памяти жителей сожжённых деревень. Памятную дату утвердили региональным законом на сессии Псковского областного Собрания 29 сентября.

Музей располагается на улице Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган «эстонская полиция безопасности и СД». Подробнее о том, как прошло открытие учреждения, смотрите в фоторепортаже Александра Елисеева. 

Теги: #музей #Великая Отечественная война #фотографии
Источник: Псковская Лента Новостей
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