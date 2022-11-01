В комитете по культуре назвали критерии отбора картин для псковских муралов

Критерии отбора картин из галереи Псковского музея-заповедника для нанесения их на фасады многоквартирных домов в Пскове перечислила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева. Её комментарий прозвучал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она также прокомментировала скандал вокруг мурала с изображением американского поэта Уолта Уитмена на фасаде дома №11 на улице Калинина.
«Мы не переписываем историю. Мировые шедевры, значимые культурные деятели для нас не исчезли. Те, кто распространяет такую информацию (о сексуальной ориентации поэта – ред.), как раз и занимаются популяризацией темы нетрадиционных отношений. Им стоит подумать об этом перед тем, как писать в соцсетях», - заметила Ольга Тимофеева.