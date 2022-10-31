Псковский архитектор высказался о скандале с муралом Уолта Уитмена

Псковский архитектор Владимир Шуляковский высказался о скандале с изображением американского поэта Уолта Уитмена на фасаде дома №11 на улице Киселёва в Пскове в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, Владимир Шуляковский прокомментировал и основные претензии городских активистов к муралу.
«Сексуальной ориентацией этого поэта я категорически не интересуюсь. Удивительно глубоко люди копают на пустом месте. Те, кто распространяет такую информацию, как раз и занимаются популяризацией этой темы», – добавил архитектор.
Напомним, архитектор Владимир Шуляковский – автор стелы на площади Героев-десантников; въездных знаков в Псков; автор Вечевого колокола в сквере Народовластия, выступал против строительства домов выше пяти этажей вокруг площади Героев-десантников, публично отстаивал сохранение под стенами Псковского кремля инсталляции «Россия начинается здесь».