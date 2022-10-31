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Культура

Псковский архитектор высказался о скандале с муралом Уолта Уитмена

01.11.2022 13:38|ПсковКомментариев: 0

Псковский архитектор Владимир Шуляковский высказался о скандале с изображением американского поэта Уолта Уитмена на фасаде дома №11 на улице Киселёва в Пскове в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Портрет Уолта странноватый, сидит не по масштабу, ему как будто тесно. Мурал ведь еще должен быть достаточно попсовой вещью, это не то искусство, где ты замираешь и осмысливаешь перед картиной, нет. Он должен быть понятен с самого начала. А тут какой-то незнакомый странный дяденька в розовых облаках. На самом деле, странно, почему Уитмен, а не Фолкнер (Уильям Фолкнер - американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе – ред.)? Подходишь ближе - оказывается, что это картина местного художника, вроде побудительный мотив нормальный. Она из местной галереи, популяризация. Но, по-моему, не в тему», – отметил он.

Кроме того, Владимир Шуляковский прокомментировал и основные претензии городских активистов к муралу.

«Сексуальной ориентацией этого поэта я категорически не интересуюсь. Удивительно глубоко люди копают на пустом месте. Те, кто распространяет такую информацию, как раз и занимаются популяризацией этой темы», –  добавил архитектор.

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Напомним, архитектор Владимир Шуляковский – автор стелы на площади Героев-десантников; въездных знаков в Псков; автор Вечевого колокола в сквере Народовластия, выступал против строительства домов выше пяти этажей вокруг площади Героев-десантников, публично отстаивал сохранение под стенами Псковского кремля инсталляции «Россия начинается здесь».

Теги: #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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