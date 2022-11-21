Культура

Сергей Вострецов стал сопродюсером фильма «Квест»

Председатель профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов стал сопродюсером патриотического фильма «Квест». Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото: duma.gov.ru

В Петербурге идет производство кинокартины «Квест». Продюсер и главный режиссёр фильма – Иван Архипов.

Главные герои киноленты – дети – попадают в военно-патриотический лагерь, где через квесты перевоспитываются. В сюжете они попадают в череду случайностей и, преодолев трудности, понимают, насколько важна взаимовыручка.

«Тема фильма пересеклась с моей кандидатской диссертацией "Подготовка трудных подростков к службе в армии через систему военно-спортивных спортивных лагерей". Мы сами воспитывались на таких замечательных советских фильмах, как "Кортик", "Молодая гвардия", "Тимур и его команда" и других. Время изменилось, сегодня нужны герои, понятные современным мальчишкам и девчонкам, говорящие на их языке, думающих как они», – пояснил Сергей Вострецов.

Он также отметил, что политика государства всерьёз нацелена на поддержку семьи и молодежи: в школы возвращается НВП (начальная военная подготовка), на линейках звучит гимн и поднимается флаг России, вернулись к проведению системы ГТО, Юнармия проводит полевые выходы и спортивное ориентирование. «Все идет к тому, что серьёзной молодежной политике в России быть», – подчеркнул сопродюсер фильма.

В проекте «Квест» задействованы многие известные актеры, среди которых Роман Курцын, Олег Тактаров, Фархад Махмудов, Маргарита Аброськина, Сергей Рост, Сергей Астахов и многие другие.

Ранее Сергей Вострецов оценил инициативу возврата НВП в школы.