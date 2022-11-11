Глава СОЦПРОФа оценил инициативу возврата НВП в школы

Инициативу возврата начальной военной подготовки в школы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей оценил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: duma.gov.ru
Введение НВП в школах Сергей Вострецов считает полезной инициативой.
«Каждый мужчина должен быть готов защитить не только свою семью, но и город. Для девушек будут полезны курсы оказания помощи. Единственное, что не очень пока радует - разрозненность молодежной политики. Всё хорошо работает при единообразной системе. Когда каждая организация на себя одеяло тянет, эффекта будет мало. Должна быть единообразная система для школьников, хоть орлята, хоть октябрята», - заметил собеседник ПЛН.
По мнению главы СОЦПРОФа, такие отделения заранее готовят управленческие кадры.
«Люди, которые возглавляют октябрятскую звездочку, пионерскую дружину, потом комсомольский отряд – это люди, которые, в принципе, готовые управленцы на будущее. И эта система могла бы нам подготовить систему кадров для страны», - резюмировал он.