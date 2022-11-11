Общество

Глава СОЦПРОФа оценил инициативу возврата НВП в школы

Инициативу возврата начальной военной подготовки в школы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей оценил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: duma.gov.ru

«Мы все помним советский опыт, когда во всех школах шли уроки НВП. Каждый мальчик с 5-6 класса знал, как разобрать, собрать автомат Калашникова, были первичные навыки стрельбы из пневматического оружия и мелкокалиберной винтовки. Это достаточно для понимания ведения боя и применения оружия. Также было спортивное ориентирование, были ежегодные зарницы. Зарница объединяла всё в большую зрелищную игру, где участвовало практически несколько школ одновременно. Это были такие мини-учения. Мне это очень пригодилось, когда я учился в Петербурге в Высшем военном командном училище», - рассказал Сергей Вострецов.

Введение НВП в школах Сергей Вострецов считает полезной инициативой.

«Каждый мужчина должен быть готов защитить не только свою семью, но и город. Для девушек будут полезны курсы оказания помощи. Единственное, что не очень пока радует - разрозненность молодежной политики. Всё хорошо работает при единообразной системе. Когда каждая организация на себя одеяло тянет, эффекта будет мало. Должна быть единообразная система для школьников, хоть орлята, хоть октябрята», - заметил собеседник ПЛН.

По мнению главы СОЦПРОФа, такие отделения заранее готовят управленческие кадры.

«Люди, которые возглавляют октябрятскую звездочку, пионерскую дружину, потом комсомольский отряд – это люди, которые, в принципе, готовые управленцы на будущее. И эта система могла бы нам подготовить систему кадров для страны», - резюмировал он.