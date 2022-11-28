Культура

Творческая делегация колледжа искусств выступила в Дедовичах

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова посетила Дедовичи в рамках региональной акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

На базе Детской школы искусств прошли мастер-классы преподавателей колледжа – Георгия Гребеня (гитара и класс ансамбля), Сергея Поторочина (балалайка), Олеси Селивёрстовой (эстрадное пение), Людмилы Рюхиной (художественное чтение), Константина Зинина (рисунок и живопись), Зои Ган (декоративно-прикладное творчество).

Жителям поселка представили совместную выставку художественных и декоративно-прикладных работ студентов колледжа и мастеров народных промыслов Псковской области. Завершилась творческая поездка концертом оркестра народных инструментов колледжа искусств под руководством Георгия Гребеня.

В концерте приняли участие: ансамбль русской песни «Очелье» под руководством заслуженного работника культуры РФ Веры Кагазежевой, солисты – студенты специальности «Инструменты народного оркестра», Мария Михайлова (эстрадный вокал), преподаватель колледжа искусств Сергей Поторочин (балалайка).