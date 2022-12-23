Культура

Выставка «Поставиша церковь камену на Мелётове» открылась в Пскове. ФОТО

Выставка уникальной архитектуры и монументальной живописи «Поставиша церковь камену на Мелётове», приуроченная к 560-летию создания церкви Успения, открылась во Дворе Постникова в Пскове 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Музейщики представили копии церковных фресок, которые находятся на реставрации в Институте имени Грабаря, а также копию перспективного портала, расположенного над западным входом в храм.

«Мы прощаемся с 2022 годом и подводим итоги. Этот непростой год совпал с рядом юбилейных дат, мимо которых Псковский музей-заповедник не мог пройти. Мелетовский храм - свидетельство жизни Псковской вечевой республики. Сюжеты фресок Мелетовского храма - удивительны и неповторимы, Эта выставка расскажет не только удивительную историю предков, но и о подвигах советских реставраторов», - сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она добавила, что у специалиста реставрационного института имени Грабаря Адольфа Овчинникова копирование фресок храма заняло более 10 лет жизни ещё в прошлом столетии. И теперь этот труд заложил основу для возможности экспонирования копий стенописи в Пскове.

Начальник отдела муниципального госнадзора и контроля министерства культуры по СЗФО Андрей Антонов отметил уровень, с которым организовано экспонирование фресок во Дворе Постникова.

«Такая глубокая выставка с крепкой духовной точкой опоры. Она представлена по-настоящему на федеральном уровне», - отметил он.

Руководитель службы по охране и сохранению памятников из списка Всемирного наследия Мария Лисенкова отметила, что Мелетовский храм достоин войти в список ЮНЕСКО. В этом направлении ведётся огромная работа.

Председатель комитета по туризму региона Марина Егорова также обратилась к первым посетителям выставки и выразила уверенность, что выставка станет популярной локацией у гостей города. Более 1,8 млн экскурсантов уже побывали в музеях Псковской области в 2022 году, уточнила она и пожелала, чтобы эта цифра только росла.

«Для реставраторов центра Грабаря работа с этими фресками началась 90 лет назад. Мы экспонировали её на высоком федеральном уровне, возили в Шанхай. Теперь она в новом качестве находится в Пскове. Надеемся, что в следующий раз мы встретимся с вами в открывшемся после реставрации Мелетовском храме», - обратилась к гостям заведующий отделом по научно-методической работы и выставочной деятельности реставрационного центра Грабаря Елена Проханова.

Хор певчих из храма воскресения со Стадища исполнил духовные песнопения для первых посетителей.

Выставка будет работать до 30 апреля 2023 года.