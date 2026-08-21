 
Культура

«Персональный плейлист» Натальи Юрченко услышат радиослушатели «ПЛН FM»

0

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Персональный плейлист». Это проект, в котором гости студии делятся с радиослушателями своими любимыми песнями и рассказывают, какая музыка им созвучна.

Сегодняшний гость студии – директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко, и у нее самый большой плейлист, который до этого видела у своих гостей ведущая программы Дина Дабришюте. В нем сплелись романтичные баллады и джаз, тяжелый рок и венгерские танцы, попса 80-х и рок-оперы.

Как у Натальи Юрченко с годами меняется восприятие песен, которые она проносит через всю жизнь? Как он относится к классической музыке? В чем феномен рок-оперы «Юнона и Авось» - почему она до сих пор не забыта? Должны ли современные дети смотреть советские фильмы? Могут ли какие-то особенности биографии музыкантов влиять на восприятие их творчества? 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Юрченко Наталья Александровна

Юрченко Наталья Александровна

Директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026