Культура

Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. ВИДЕО

Вышел первый трейлер фильма «Вызов» Клима Шипенко - первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале «Кинопоиск | Ждем».

Для съемок фильма режиссер Клим Шипенко и актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд поднимались на борт МКС в октябре 2021 года.

В съемках участвовали действующие космонавты. По прошествии периода послеполетной адаптации к работе над картиной на Земле присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

Также в ленте задействованы Владимир Машков и Милош Бикович.

Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — полетел на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 съемочных смен.

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Фильм «Вызов» выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.