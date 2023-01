Культура

Концерт органной музыки состоится в Пскове в сочельник

Концерт органной музыки из цикла «В ожидании Рождества» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 6 января декабря в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

В концерте принимает участие выпускник Санкт-Петербургской Государственной Консерватории по классу фортепиано и органа, магистр Санкт-Петербургского Университета по классам органа, клавесина и карильона, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, солист Белгородской и Курской филармоний, Лауреат Всероссийской премии «Органист года-2020» Тимур Халиуллин.

В концерте прозвучат творения композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха. Откроют его токката и фуга ре-минор BWV 565. Также слушатели познакомятся с произведениями композиторов эпохи романтизма XIX и XX веков Петра Чайковского и Микаэла Таривердиева, известного по саундтрекам к многим советским кинофильмам, в частности «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Кроме того, прозвучат пять танцев из балета «Щелкунчик» российского композитора Петра Чайковского в органной транскрипции. «Слушателям всего мира известны его волшебный и изысканный "Танец Феи Драже" и мегапопулярный завораживающий "Вальс цветов", ассоциирующиеся с Рождеством, благодаря прилипчивой рекламе на телевидении», - рассказали организаторы.

Помимо этого, прозвучат новогодние и рождественские сочинения И. С. Баха, а также рождественские христианские гимны Adeste Fidelis и We wish you a Merry Christmas XVI - XVIII веков, которые создадут предпраздничное настроение у слушателей. Завершится концерт «Праздничной Токкатой» британца Перси Флетчера.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 800 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.